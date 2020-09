Porto Alegre Polícia apreende veículo de motorista suspeito de perseguir ciclistas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Veículo estava estacionado em frente à casa do suspeito, na Zona Sul de Porto Alegre Foto: Polícia Civil/Divulgação Veículo estava estacionado em frente à casa do suspeito, na Zona Sul de Porto Alegre. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil apreendeu na manhã desta quarta-feira (23) o Voyage de um condutor suspeito de perseguir ciclistas em Porto Alegre. Uma série de casos vem sendo investigada pela Coordenadoria de Recursos Especiais.

O mandado de busca e apreensão foi concedido pela Justiça, a pedido da investigação, e cumprido na residência dele nesta manhã. A polícia também havia solicitado a prisão preventiva do condutor, no entanto, o pedido não foi concedido pelo Judiciário.

No momento em que os policiais chegaram na casa, no Loteamento Cavalhada, na Zona Sul da Capital, o veículo estava estacionado em frente à moradia. Contudo, o proprietário não foi encontrado na residência.

A polícia está tentando localizar o motorista. Ele deverá ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) apreendida, também por ordem judicial a pedido da polícia. O homem, de 44 anos, foi identificado e, segundo a investigação, reconhecido pelas vítimas. Ele é suspeito de perseguir e ameaçar ciclistas, especialmente na orla do Guaíba – pelo menos 11 casos chegaram ao conhecimento da polícia.

O episódio mais recente aconteceu no bairro Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio. Um jovem de 21 anos afirma que foi atacado pelo mesmo veículo na noite de 17 de setembro. O entregador ficou com um dos pés ferido e a bicicleta foi danificada. A maioria dos outros casos se deu na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio, em horário entre 6h e 7h30min.

