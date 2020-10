Tecnologia O Facebook lança serviço gratuito de games por streaming

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

O Facebook entrou na disputa pelo mercado de games por streaming. (Foto: Reprodução)

O Facebook está seguindo os passos de outras gigantes da tecnologia com a aposta nos games por streaming. Nesta segunda-feira (26), a companhia anunciou a novidade para a plataforma Facebook Gaming, com o lançamento de seis títulos em nuvem, que podem ser acessados via desktop ou smartphones e tablets Android.

O serviço lançado pelo Facebook segue o modelo adotado por Google, no Stadia; Xbox Clouding Game, da Microsoft; PlayStation Now, da Sony; GeForce Now, da Nvidia; e Arcade, da Apple. Por uma assinatura, os usuários podem escolher o que jogar entre uma gama de opções, como o Netflix faz com séries e filmes. Mas no Facebook será gratuito.

“Primeiro, eu gostaria de deixar claro que não estamos criando um serviço separado de jogos em nuvem. Todos os games via streaming podem ser jogados da mesma forma que já acontece com outros no Facebook”, explicou Jason Rubin, vice-presidente da divisão Play do Facebook, em comunicado. “Nenhum hardware ou controle especial é necessário, suas mãos são os controles desde que começamos com os games mobile. E você pode jogar com mouse e teclado no desktop”.

Os primeiros títulos lançados são Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale, WWE SuperCard e Dirt Bike Unchained. Todos são acessados diretamente no Facebook Gaming, sem a necessidade de downloads.

Dessa forma, os jogadores não precisam ocupar o precioso espaço nos seus tablets e smartphones, nem investir na compra de consoles de última geração. Todo o processamento acontece na nuvem, e as imagens e sons são transmitidos pela internet.

No momento, donos de aparelhos Apple ficam de fora. Em entrevista à CNN, Rubin afirmou que a equipe do Facebook está trabalhando para construir um aplicativo que seja aceito na loja de aplicativos para iOS.

O Facebook vem repetidamente tentando aprovação da App Store, mas sem sucesso. O Facebook Gaming foi lançado em agosto para iOS, mas sem nenhum jogo disponível, apenas com canais de transmissão de jogadores.

“Estamos investindo muito tempo e energia tentando entender como levar para o iOS”, afirmou Rubin. “Tem sido um processo extremamente frustrante.”

