Tecnologia O Facebook lança um aplicativo de chamadas de voz para grupos de até 8 pessoas

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







CatchUp tem uma interface simplificada que mostra quais dos seus contatos estão disponíveis para conversar. (Foto: Divulgação/Facebook)

Depois do lançamento do Messenger Rooms para videoconferências em grupo, nesta terça-feira (26) o Facebook anunciou o CatchUp, um aplicativo focado exclusivamente em ligações individuais ou em grupos com até oito pessoas.

Disponível a princípio apenas nos Estados Unidos para dispositivos Android e iOS, o CatchUp não precisa de uma conta associada ao Facebook para ser usado – ele se conecta apenas com seus contatos do celular. Os usuários podem criar e participar de grupos de amigos, familiares e contatos mútuos no serviço ou apenas fazer chamadas individuais, substituindo, assim, as ligações tradicionais.

Em comunicado oficial, o Facebook comenta que a intenção do CatchUp é abordar um dos principais motivos pelos quais as pessoas não fazem mais chamadas telefônicas – não é possível saber quando alguém está indisponível ou tem tempo para conversar. Por isso, assim como o Houseparty, serviço popular de videochamadas, um dos diferenciais do app é a possibilidade de ver quando os seus contatos estão disponíveis para conversar através dos status.

Para usar o CatchUp é simples: ao baixar o aplicativo, o usuário verá uma lista de amigos que estão “Prontos para falar”, então basta se juntar à chamada de grupo ou ligar para alguém individualmente. A interface do usuário parece bastante simples, com fontes grandes e bem destacadas – ideal para pessoais idosas.

Ao site TechCrunch, a equipe interna de Pesquisa e Desenvolvimento do Facebook comentou que a ideia do CatchUp surgiu antes da pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, mas teve seu desenvolvimento acelerado para oferecer mais uma opção de comunicação durante o isolamento social.

“Manter contato com amigos e familiares é importante, especialmente durante este período de distanciamento físico”, comenta Nikki Shah, líder do projeto. “O aplicativo ajuda você a ficar em contato com as pessoas de quem gosta, mostrando quando seus amigos e familiares estão disponíveis para conversar”, termina.

O CatchUp ainda está em fase de testes e não há previsão de quando será lançado em outros países.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia