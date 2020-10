Tecnologia O Facebook libera o modo escuro para mais usuários no Android

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Modo Escuro começa a ser liberado no app para Android e iPhone (iOS). (Foto: Divulgação/Facebook)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Facebook começou a liberar, nesta sexta-feira (30), o aguardado Modo Escuro no app para celulares Android e iPhone (iOS). O tema noturno, que já estava disponível no Facebook Lite e na versão web da rede social, deixa o fundo do aplicativo preto, ideal para ambientes com pouca luz.

O Modo Escuro do Facebook pode ser ativado por meio do menu “Configurações” do aplicativo. De acordo com a rede social, a opção deve estar disponível para todos os usuários ao longo dos próximas dias.

O modo escuro, também conhecido como modo noturno ou “dark mode”, tem por objetivo poupar a visão dos usuários ao utilizar o app à noite ou em ambientes de baixa luminosidade. Além disso, o tema escuro em aplicativos pode ajudar a economizar bateria em celulares com telas OLED e similares.

Outros aplicativos pertencentes à empresa de Mark Zuckerberg já haviam lançado um Modo Escuro para seus usuários. É o caso do Messenger, do Instagram e do WhatsApp. O tema também está disponível em diversos outros apps, incluindo YouTube, Gmail, Twitter, Google Maps e Chrome.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia