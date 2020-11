Tecnologia Caixa de som Bluetooth tem formato de pedra e promete durar “para sempre”

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Speaker sem fio pode ser controlado por meio de gestos e tem design resistente. (Foto: Reprodução/Kickstarter)

A Lumio Teno é uma caixa de som Bluetooth que promete ser resistente como uma pedra. Com design que lembra, de fato, uma rocha, o produto chega com corpo construído em resina e areia natural. A fabricante fala inclusive em “desafiar a obsolescência”, indicando que o acessório dura “para sempre”. O dispositivo tem formato semelhante ao da luminária Hue Go, da Philips Hue, e tem todos os controles via gestos. Segundo a marca, o speaker concorre diretamente com rivais como Clip 4 e o Pill+, opções portáteis de JBL e Beats, respectivamente.

A caixinha de som atingiu sua meta de financiamento coletivo no Kickstarter e está à venda por a partir de US$ 240, cerca de R$ 1.383 na cotação atual. O frete para o Brasil adiciona US$ 34 (R$ 195) ao produto, com um prazo de entrega previsto para a metade de novembro de 2020.

Para ligar a Lumio Teno, basta puxar as duas partes laterais do dispositivo. As luzes internas se acendem ao abrir pelo menos um dos lados, e é possível mudar a cor com um toque simples. O sistema de som funciona ao abrir completamente a casca, bastando fechá-la para desligar o dispositivo.

O speaker foi pensado para ser usado em uma sala de até 20 m², trazendo 10 Watts RMS de potência e alto-falante de 45 mm. É possível parear até duas Lumio Teno juntas para reproduzir som em estéreo. O microfone presente no dispositivo tem cancelamento de ruído e promete boa qualidade ao realizar ligações usando a caixinha.

Outro destaque é que cada comando do dispositivo emite um som diferente: seja ao desligar, ligar, conectar ao Bluetooth ou ativar o som. O objetivo é tornar fácil o reconhecimento de um comando feito por um usuário.

Além de poder ser controlado por aplicativo, o modelo reconhece comandos por gestos. Por exemplo: basta deslizar os dedos na lateral para regular o volume ou dar um toque para que ele responda a chamadas.

A caixa mede 26,4 cm de diâmetro e tem 6,5 cm de altura. Compacta, a Teno pesa aproximadamente 900 gramas e será possível encontrar o dispositivo nas cores branca e preta.

A bateria de lítio tem 2.800 mAh e promete durar até 8 horas de reprodução em 50% do volume – ou 4 horas de duração no volume máximo. O dispositivo é carregado em uma placa magnética que é encaixada na parte inferior e demora aproximadamente 3,5 horas para atingir a carga completa.

