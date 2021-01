Mundo O FBI e a polícia procuram os invasores do Capitólio e procurador-geral anuncia as primeiras acusações

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

FBI divulga fotos de pessoas que participaram de invasão ao Capitólio e pede ajuda para identificá-las. (Foto: Reprodução/FBI)

O FBI e a polícia de Washington DC estão pedindo ajuda para identificar pessoas que participaram da invasão ao Capitólio, durante a sessão que iria certificar Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos. Os invasores provocaram a interrupção da sessão, que só foi retomada horas mais tarde e concluída durante a madrugada.

Fotos foram divulgadas pela polícia em um post no Twitter, e pelo FBI em um site. Em ambos os links são feitos pedidos para que quem possa identificar aquelas pessoas entre em contato e denuncie.

O promotor-geral Jeffrey A. Rosen anunciou que o Departamento de Justiça está comprometido em responsabilizar ainda hoje os culpados pelo “ataque ao governo”, e acrescentou que alguns serão indiciados também pela invasão ao Capitólio. “Nossos promotores criminais trabalharam durante toda a noite com agentes especiais e investigadores da Polícia do Capitólio dos EUA, FBI, ATF, Departamento de Polícia Metropolitana e o público para reunir as evidências, identificar os perpetradores e os acusar de crimes federais quando justificado. Alguns participantes da violência de ontem serão acusados hoje e continuaremos a avaliar metodicamente as evidências, acusar por crimes e fazer prisões nos próximos dias e semanas para garantir que os responsáveis sejam responsabilizados perante a lei”, diz um trecho de comunicado assinado por Rosen.

Prisões

A Polícia Metropolitana de Washington DC informou que realizou 68 prisões na noite de quarta-feira, a maioria delas por violação ao toque de recolher imposto no Distrito de Columbia e invasões. Houve ainda cinco detenções por posse de armas de fogo e duas por posse de outros tipos de armas.

Já a Polícia do Capitólio, que foi extremamente criticada pela forma como lidou com os invasores, informou ter detido 13 pessoas que entraram no prédio, além do dono de um veículo suspeito.

Segundo o chefe Steven A. Sund, os policiais do Capitólio foram atacados “com canos de metal e outras armas”, por pessoas que “estavam determinadas a causar grandes danos”. Sund disse ainda que mais de 50 membros da corporação ficaram feridos, e vários foram hospitalizados com ferimentos graves.

“O violento ataque ao Capitólio dos EUA foi diferente de qualquer um que já experimentei em meus 30 anos de aplicação da lei aqui em Washington, D.C.”, afirmou o chefe da Polícia do Capitólio. Ele informou ainda que o policial responsável pelo tiro que matou a apoiadora de Donald Trump Ashli Babbit foi colocado em licença administrativa e sua autoridade foi suspensa, enquanto o caso está sob investigação.

