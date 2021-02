Geral O Fórum da Liberdade está entre as melhores conferências do mundo; o evento acontece em abril

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Evento acontece dias 12 e 13 de abril, em formato híbrido. (Foto: Divulgação)

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que há mais de 30 anos realiza o Fórum da Liberdade, teve o evento reconhecido entre as 50 melhores conferências realizadas por think tanks no Mundo.

O ranking do Global Go To Think Tank Index Report, organizado pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, há 15 anos destaca organizações que mais influenciam transformações políticas, sociais e econômicas do mundo.

Essa é a segunda vez que o IEE figura na lista. A primeira foi em 2013. O processo de votação em 2020 reuniu mais de 40 mil especialistas dos cinco continentes, entre acadêmicos, empresários e especialistas.

Em 33 edições, o Fórum da Liberdade já reuniu mais de 80 mil pessoas, com a participação de quase 400 palestrantes de 25 países e mais de 500 horas de conteúdo produzido. O evento já trouxe ao Brasil cinco agraciados com o Prêmio Nobel e quase uma dezena de chefes de Estado.

Neste ano, o Fórum inaugura um novo formato com transmissão simultânea interconectada de seus hubs em Porto Alegre e São Paulo. A próxima edição do evento está marcada para os dias 12 e 13 de abril, e terá como tema “O digital limita ou liberta?”.

A escolha do tema reflete o momento dicotômico que a sociedade está vivendo em relação à pandemia global e ao impacto da tecnologia no dia a dia. Por um lado as mídias permitiram maior conexão, produtividade, competição em negócios estabelecidos, novas empresas e ferramentas, alcance e novas formas de expressão para mensagens antes com baixa visibilidade. Por outro, esse mesmo ambiente digital pode provocar bolhas de informação e desinformação, ameaça à privacidade, ampliação do embate em guerras culturais e riscos de tendências à concentração de mercado nas áreas tecnológicas.

“O Fórum da Liberdade já tem uma forte tradição de propor debates que sejam relevantes e atuais. Rapidamente, as mídias sociais assumiram um papel essencial no nosso dia a dia profissional e pessoal, potencializado com a pandemia, e nossa proposta é refletir o quanto isso pode impactar a vida em sociedade. A hiperconexão veio para ficar. Precisamos conviver harmonicamente com ela e ainda assim preservar nossas liberdades individuais”, afirma a presidente do IEE, Júlia Evangelista Tavares.

Para mais informações sobre o evento acesse forumdaliberdade.com.br.

