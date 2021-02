Futebol Em visita ao presidente do Grêmio, o prefeito de Porto Alegre discutiu a retomada de obras do entorno da Arena

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Bolzan (E) e Melo (D) também discutiram ações de revitalização da orla do Guaíba e vacinação contra o coronavírus. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

O prefeito Sebastião Melo foi recebido na tarde desta quinta-feira (4) na Arena do Grêmio, Zona Norte de Porto Alegre, pelo presidente do clube Romildo Bolzan Júnior. Na pauta, as obras de infraestrutura no entorno do estádio, melhorias de mobilidade na região e parcerias com o clube em iniciativas como revitalização da orla do Guaíba e vacinação contra o coronavírus.

Conforme acordo judicial, as obras de contrapartida na região serão executadas pelas empresas responsáveis pela construção da Arena. Melo reiterou a importância dos serviços de drenagem no local para alavancar o crescimento dos bairros Humaitá e Farrapos.

“Somos um governo que olha para frente e a questão envolvendo a drenagem urbana será enfrentada por nós”, ressaltou Melo, acompanhado de seu vice, Ricardo Gomes. “Foi um encontro muito positivo, onde várias pautas foram abordadas para discutirmos as soluções para os problemas, que vão desde trânsito, até alagamentos.”

Durante encontro também foram discutidas alternativas para melhorar o acesso à Arena por meio da Freeway e da rodovia federal BR-448. “Ao estreitar a parceria com o clube, a prefeitura reunirá engenheiros e técnicos de trânsito para buscar soluções para mobilidade urbana da região”, frisou o Executivo municipal.

Sobre o Estádio Olímpico, a antiga casa tricolor que hoje está em ruínas no bairro da Azenha, o presidente do Grêmio detalhou que os cronogramas para demolição do espaço seguem em andamento. Ao vencer esta etapa, a prefeitura garantiu trabalhar em conjunto com o clube para potencializar os investimentos também nessa região.

O presidente do clube reforçou a importância da visita de cortesia que, segundo Bolzan, foi de “diálogo franco, para colocarmos as soluções em cima da mesa”. Ele acrescentou que a “Arena está aberta e a Prefeitura poderá utilizar o espaço ao seu critério. Os nossos estacionamentos também poderão ser usados como drive-thru”, reforçou.

Também participaram da visita os secretários Germano Bremm (Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade), Kiko Pereira (Esporte, Lazer e Juventude), Luiz Fernando Záchia (Mobilidade Urbana) e Pablo Mendes Ribeiro (Obras e Infraestrutura), além do procurador-geral do Município, Roberto Silva da Rocha.

Orla e vacinação

Melo, Gomes e Romildo também falaram sobre a expansão das obras na orla do Guaíba e os direcionamentos que deverão ser dados quanto aos campos de futebol utilizados pelo Grêmio, no bairro Cristal (Zona Sul).

Parceiro da prefeitura, o Grêmio também se colocou à disposição para auxiliar na estratégia de vacinação contra a Covid na Capital. “O Grêmio vai ser um grande parceiro quando realizarmos a vacinação em massa. O clube disponibilizou toda sua estrutura e nós trabalharemos juntos”, destacou o prefeito.

(Marcello Campos)

