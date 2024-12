Política O general Braga Netto quer depor “imediatamente” à Polícia Federal, diz seu novo advogado

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Criminalista José Luís de Oliveira Lima disse que militar da reserva está "sereno". (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nova defesa do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro, afirmou que ele está “sereno” e pediu para depor “imediatamente” à Polícia Federal (PF). O advogado criminalista José Luís de Oliveira Lima, o Juca, também descartou a possibilidade de ele fechar uma colaboração premiada, e classificou a delação de Mauro Cid como “mentirosa” e “pior” do que as firmadas na Operação Lava-Jato.

“O general está sereno, lógico que desconfortável com a atual situação. Ele respeita o Judiciário e confia que sua inocência será provada, tanto que pediu para depor imediatamente”, disse o advogado, que assumiu a defesa de Braga Netto a pedido da família dele, nesta semana. Ele substituiu o defensor Luis Henrique Prata.

“Ele não irá celebrar nenhum acordo, uma vez que não praticou nenhum ilícito. Nosso primeiro ato foi pedir para que ele seja ouvido pela Polícia Federal para esclarecer todas as mentiras e restabelecer a verdade”, acrescentou o advogado, destacando a mudança de atitude do militar que nas últimas oitivas com a PF decidiu recorrer ao direito de ficar em silêncio.

A PF pretende concluir a análise do material apreendido na casa do militar e o conteúdo do seu celular antes de ouvi-lo.

Braga Netto foi detido no último sábado por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sob suspeita de obstrução de Justiça. Segundo a PF, ele estava atuando para atrapalhar as investigações sobre a trama golpista. O militar foi indiciado no inquérito com outras 36 pessoas, que incluem o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens tenente-coronel Mauro Cid.

Uma das principais linhas da nova defesa é questionar a validade dos depoimentos de Cid, que implicaram o general em um suposto plano de golpe para manter Bolsonaro no poder e impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Cid disse à PF que o general tratou da trama em uma reunião em sua casa com militares da tropa de elite do Exército, os “kids pretos”, e repassou uma sacola com dinheiro para o suposto financiamento das ações.

Lima rebate os relatos de Cid: “A delação do Mauro Cid consegue ser pior do que as piores ilegalidades da Lava-Jato. Seu acordo deveria ter sido rescindido faz tempo, ele muda de versão a toda hora. É uma ficção que no momento oportuno será desmascarada. Ele é um homem desesperado e, para não pagar pelos seus erros, imputou condutas inexistentes ao general Braga Netto”, afirmou ele.

O advogado também comentou sobre a possibilidade de contestar a posição de Moraes como relator do inquérito. Conforme as investigações a PF, o ministro do STF seria um dos alvos a ser “neutralizado” no plano que seria executado pelos “kids pretos”.

“O STF já se manifestou sobre essa questão, vamos abordar esse tema nos autos e no momento oportuno”, disse o advogado, referindo-se à decisão do plenário do Supremo, tomada na semana passada, que rejeitou um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para retirar Moraes da condução do caso.

Lima ainda afirmou que o general é inocente e “não se envolveu nem tem conhecimento de nenhum plano golpista”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/o-general-braga-netto-quer-depor-imediatamente-a-policia-federal-diz-seu-novo-advogado/

O general Braga Netto quer depor “imediatamente” à Polícia Federal, diz seu novo advogado

2024-12-19