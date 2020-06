Tecnologia O Google oferece um tour em 360º pela Estação Espacial Internacional

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Uma foto do interior da Estação Espacial Internacional. (Foto: Reprodução)

Com as constantes notícias sobre a pandemia de Covid-19, muita gente gostaria de fazer como Bob Behnken e Doug Hurley e sair do planeta por um tempo. Mas enquanto empresas como a SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic não iniciam seus voos turísticos, você pode sentir ao menos um gostinho da experiência dando uma volta pela Estação Espacial Internacional (ISS).

A experiência, construída com a mesma tecnologia do Google Street View, é parte do Google Arts & Culture, plataforma que visa tornar trabalhos artísticos e culturais de todo o mundo acessíveis a todos. Basta acessar a página do tour e explorar.

De certa forma a ISS lembra Colossal Cave Adventure, um dos primeiros jogos para computador, que começava com a frase “Você está em um labirinto de pequenas passagens retorcidas, todas iguais”. A primeira impressão é “que bagunça!”, com pacotes, cabos e equipamentos ocupando todas as superfícies possíveis.

Mas é possível perceber coisas interessantes. Dois trajes espaciais, logo na primeira cena, por exemplo. Emblemas celebrando as missões passadas. Um kit de barbear na parede do módulo Russo. Molho de pimenta (Sriracha!) na mesa onde os astronautas fazem suas refeições, junto a um “aquecedor de comida da ISS”.

