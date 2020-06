Tecnologia O Instagram avalia exigir uma permissão do usuário para a incorporação de fotos

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A rede social em breve pode começar a dar mais controle aos usuários. (Foto: Reprodução)

Se você utiliza o Instagram de forma profissional, seja para divulgar trabalhos de fotografia ou compartilhar imagens com direitos autoriais, saiba que em breve a rede social deve mudar a forma de incorporar fotos em sua plataforma. De acordo com informações do Ars Technica, a rede social em breve pode começar a dar mais controle aos usuários, passando a exigir uma aprovação para a utilização do recurso.

A novidade tem como objetivo evitar que indivíduos ou empresas compartilhem conteúdos sem a sua autorização prévia, o que pode causar processos judiciais relacionados a direitos autorais. Vale ressaltar que ao aceitar os termos de utilização do Instagram você concorda em sublicenciar suas publicações para outros usuários da plataforma.

O recurso deve beneficiar principalmente fotógrafos profissionais, mas não deve ter um efeito muito prático para a maioria dos usuários regulares, uma vez que o público em geral não está ciente que precisa de autorização prévia antes de incorporar a foto de alguém.

Processo na justiça motivou mudanças

A publicação destaca que um caso judicial datado no ano passado entre a revista Newsweek e o fotógrafo Elliot McGucken ressaltaram a necessidade em mudar os recursos de incorporação da rede social. A história começou quando o veículo de comunicação solicitou autorização para utilizar a imagem de um lago do deserto do Vale da Morte, na Califórnia, em uma de suas matérias.

Com a rejeição por parte do fotógrafo, a revista então incorporou a imagem postada no feed do Instagram do profissional. McGucken entrou com processo de violação aos seus direitos autorais contra a revista, que em sua defesa alega não ter desobedecido nenhuma regra, já que o Instagram sublicencia imagens postadas em sua plataforma.

Novo adesivo

O Instagram liberou um novo adesivo nos Stories para que usuários convidem seguidores para iniciar conversas por meio das Mensagens Diretas (DM). Disponível no app para Android e iPhone (iOS), o recurso insere um botão sobre vídeos e fotos do modo história para que seguidores possam interagir com o post de forma rápida. A funcionalidade pode ser utilizada por pessoas e empresas que desejam ampliar a interação com o público que acompanha suas postagens na rede de fotos. A seguir, confira como usar o novo recurso para receber mensagens de outros usuários sobre suas atividades no Stories do Instagram.

Passo 1. Abra o Instagram e toque sobre o ícone de câmera no canto superior esquerdo da tela ou em sua imagem de perfil, caso não tenha um Story postado nas últimas 24 horas. Em seguida, faça uma foto ou vídeo usando a câmera do aplicativo;

Passo 2. Toque sobre o ícone de sticker no canto superior da tela. Pressione o dedo sobre a opção “Manda uma DM” para que o adesivo seja incluído no conteúdo que está produzindo;

Passo 3. O adesivo permite que usuários usem uma frase aleatória ao tocar sobre o ícone de dados acima do teclado virtual. Use o recurso se estiver com dúvidas sobre o que escrever para receber mensagens de seguidores;

Passo 4. Caso queira digitar uma frase personalizada, toque sobre a área de texto e use o teclado virtual para definir a mensagem. Em seguida, toque sobre a opção “Concluir” para finalizar a edição. Feito isso, toque sobre o botão “Seu Story” para compartilhar o conteúdo com seus amigos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia