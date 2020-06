As deputadas federais Carla Zambelli, Bia Kicis e outros parlamentares denunciarão Joice Hasselmann à Procuradoria-Geral da República (PGR), por possível criação de CPFs falsos para utilização de perfis nas redes sociais, segundo nota divulgada por sua assessoria de imprensa. A informação foi revelada em reportagem da CNN Brasil.

Ainda de acordo com o comunicado, Zambelli defendeu a investigação e a cassação do mandato parlamentar de Joice após a revelação feita pela CNN Brasil. “Criar CPF falso seja para o que for é crime”, afirmou à CNN. “Deputada Joice, não jogue seu celular fora, pois a Polícia Federal tem que apreendê-lo porque ele é prova, tem que ter histórico, porque senão você estará obstruindo a Justiça”, alertou.

Carla Zambelli acredita que a ex-líder do governo é “o braço político” do que pode ser uma “quadrilha” de hackers especializada em assassinatos de reputação. “Conforme a reportagem apurou, Joice usaria recursos públicos para financiar fake news”, diz.

Ela afirma que processará Joice por danos morais e afirmou que não o havia feito antes pois não fazia ideia da dimensão da organização por trás dos ataques que vinha sofrendo. “Mas, olhando como um todo agora, percebe-se que o que ela fez foi criminoso e maligno”, destaca, Zambelli.

A deputada Joice Hasselmann negou as acusações na reportagem da CNN. Em seu perfil no Twitter, ela postou: “Acabo de assistir à denúncia patética e mentirosa da CNN Brasil (a mando do governo) que usou montagens para simular conversas com ‘assessores’ meus. Na super denúncia aparecem dois ‘assessores’ mascarados, no escuro falando uma sequência de mentiras ensaiadas”.

A parlamentar afirmou que o “assunto é requentado e os diálogos, forjados”. Joice também disse que o dinheiro de verbas da Secretaria de Comunicação da Presidência “está rendendo frutos”.

Processo

A deputada federal Joice Hasselmann está processando o Facebook para descobrir quem é o dono de um perfil de rede social chamado “equipejh”, que vem sistematicamente publicando imagens e textos chamando-a de “Peppa Pig”.

O nome é de uma personagem de desenho animado com quem a parlamentar é constantemente comparada pelo seus ex-amigos e aliados políticos, como o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ambos filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e contumazes usuários do apelido “Peppa Pig” para se referir à deputada.

A ação judicial é movida contra o Facebook, empresa que também é dona da rede social Instagram, onde está hospedado o perfil “equipejoich”. De acordo com os advogados de Hasselmann, a conta em questão é mantida por atuais inimigos políticos da congressista, e ela pretende descobrir quem são eles para, a partir daí, processá-los e impedi-los de seguir comparando-a com a personagem da animação, o que ela considera ofensivo e degradante.

No dia 15 de maio deste ano, Hasselmann ingressou na Justiça de São Paulo. Trata-se de uma “Ação de produção antecipada de provas”, por meio da qual a parlamentar solicita que a Justiça obrigue o Facebook a dizer quem é o dono da conta.