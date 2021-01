Mundo O Google suspende o aplicativo Parler até que adote moderação de conteúdo

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Rede social é acusada de não tomar medidas contra posts que incitam violência. (Foto: Reprodução)

O Google anunciou a suspensão da plataforma de mídia social Parler até que o aplicativo “adote moderação de conteúdo”, segundo informou a rede de TV americana NBC News. Parler é uma rede social para onde muitos apoiadores de Donald Trump migraram depois de serem expulsos de serviços como o Twitter. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus filhos também mantêm páginas no Parler. É chamado por alguns como “Twitter dos conservadores”.

A gigante americana informou que o app ficará suspenso da Google Play até que resolva os problemas que violam as suas políticas, “incluindo permitir aos usuários postar ameaças a autoridades eleitas e planos para organizar a marcha de quarta-feira que terminou com invasão ao Capitólio”.

“A fim de proteger a segurança do usuário no Google Play, nossas políticas de longa data exigem que os aplicativos que exibem conteúdo gerado pelo usuário tenham políticas de moderação e fiscalização que removem conteúdo flagrante, como postagens que incitam à violência”, disse um porta-voz do Google em um comunicado.

“Todos os desenvolvedores concordam com esses termos e lembramos Parler dessa política clara nos últimos meses. Estamos cientes de postagens contínuas no aplicativo Parler que buscam incitar a violência nos EUA.”

Em uma carta enviada pela equipe revisora da App Store ao Parler, a Apple citou exemplos em que o serviço foi utilizado para organização de ataques em Washington depois da invasão do Capitólio por simpatizantes de Trump na quarta-feira. A Apple não comentou o assunto. No Twitter, usuários relataram problemas com a rede social. O jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Bolsonaro e Trump, postou print de sua página com erro.

Renúncia

O senador Pat Toomey, que representa a Pensilvânia, disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve renunciar ao cargo. O parlamentar é mais um integrante do Partido Republicano a romper com o magnata depois da invasão de apoiadores trumpistas ao Capitólio.

“O melhor jeito para nosso país é o presidente renunciar e ir embora, o mais rápido possível”, disse Toomey em entrevista à emissora americana NBC News.

Para o senador, a atitude de Trump “merece consequências”. “O presidente entrou numa espiral de um tipo de loucura que foi diferente. Sinto muito se as pessoas não reconhecem isso, eu acho que o que ele fez na semana passada foi extremamente diferente dos tuítes ofensivos que eram comum durante seu governo”, afirmou Toomey.

