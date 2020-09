Brasil O governador de Santa Catarina é alvo de segundo pedido de afastamento

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Segundo a Alesc, o parecer final do primeiro processo de impeachment contra Carlos Moisés está previsto para o próximo dia 15. (Foto: Cristiano Estrela/Secom)

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) aceitou um segundo pedido de afastamento do governador Carlos Moisés (PSL). Ele e a vice-governadora Daniela Reinehr já respondiam a um processo de impeachment desde julho, por ter dado aumento a procuradores do Estado. O segundo processo investiga a compra, paga de forma antecipada, de 200 respiradores e a tentativa de contratação de um hospital de campanha.

Moisés foi notificado no fim da tarde da quinta-feira (3). O pedido foi levado ao governador pelo primeiro secretário da Assembleia, deputado Laércio Schuster (PSB). “Ocorrerá nesse segundo pedido os mesmos trâmites do primeiro, onde vamos oferecer ao governador e a vice um período para apresentarem suas defesas e demais alegações. Depois, dentro do parlamento, segue o rito normal como acontece com o primeiro pedido”, afirmou Laércio.

O pedido de impeachment foi protocolado por um grupo de advogados em 10 de agosto. No pedido, eles apontam crime de responsabilidade na tentativa da contratação de um hospital de campanha em Itajaí, no Vale, com custo estimado de R$ 100 milhões, e na aquisição de 200 respiradores artificiais que tiveram pagamento antecipado de R$ 33 milhões. O governador não foi localizado para comentar a autorização do pedido de impeachment.

Segundo a Alesc, o parecer final do primeiro processo de impeachment está previsto para o próximo dia 15. O relator do processo, deputado Luiz Fernando Vampiro (MDB), explicou que o cronograma prevê a realização de cinco sessões.

Coronavírus

Santa Catarina registrou mais 667 casos confirmados de pessoas com coronavírus no boletim do domingo (6). No total, o Estado já notificou 189.028 diagnósticos de moradores com a doença desde março. Atualmente, de acordo com os dados estaduais, há 8.888 casos ativos, ou seja, pessoas que ainda estão infectadas.

O número de pessoas que se recuperaram após contrair o vírus é de 177.735, enquanto 2.405 pessoas morreram no Estado em decorrência dos problemas causados pela infecção.

Neste domingo, o sistema estadual foi atualizado com apenas cinco novas mortes. O número é consideravelmente menor do que o registrado diariamente nas últimas semanas. Nos boletins de sexta-feira (4) e sábado (5), por exemplo, foram notificadas 24 mortes em cada dia.

Das cinco mortes, três ocorreram na macrorregião Norte e Nordeste: duas foram em Joinville — um homem de 56 anos que faleceu em 1º de setembro e um homem de 100 anos que faleceu no sábado (5) — e uma em São Francisco do Sul, onde uma mulher de 81 anos perdeu a vida no sábado. Joinville agora registra 283 mortes de moradores com a doença — desde julho é a cidade com maior número de óbitos no Estado.

São João Batista, na Grande Florianópolis, registrou a morte de um homem de 78 anos no sábado (5), mesmo dia em que morreu em Chapecó, no Oeste, uma mulher de 74 anos.

