Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Eduardo Leite (E) transmitiu o cargo ao vice Gabriel Souza (D) neste sábado. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

Prestes a embarcar para a Califórnia (Estados Unidos), o governador Eduardo Leite transmitiu o cargo ao vice Gabriel Souza na manhã desse sábado (8). Trata-se de sua segunda viagem ao país norte-americano em 2023 – ele esteve em Nova York no mês de maio. Na nova agenda constam um curso de economia ambientalmente sustentável e reunião com empreendedores do segmento de tecnologia.

A primeira atividade será realizada na Universidade de Stanford, com participação outros governadores brasileiros, além de prefeitos e parlamentares. Conteúdo: mudanças climáticas, economia global, inovação e sustentabilidade, dentre outros temas. Já o encontro de negócios não foi detalhado.

Leite viajará sem assessores e deve se hospedar em alojamento na própria instituição de ensino, a convite da organização não-governamental paulista Comunitas, e tem retorno previsto para o próximo fim de semana. Antes de entregar o Executivo estadual aos cuidados de Souza, ele declarou:

“Estamos inseridos em um mundo em constante transformação e é fundamental que os governantes estejam sempre atualizados sobre as melhores práticas da administração pública nesse contexto de mudanças climáticas e de economia verde”, destaca o governador.

Viagens anteriores

Em maio, uma missão oficial integrada por Eduardo Leite e secretários estaduais cumpriu roteiro de compromissos em Nova York. No foco estavam pautas como tecnologia, inovação e negócios, incluindo a prospecção de oportunidades comerciais e a divulgação do potencial do Estado como destino de investimentos.

Ele também se encontrou com empresários, investidores e executivos de bancos e megaempresas de tecnologia como Google, Oracle e Microsoft.

“Temos hoje um ambiente de negócios muito mais favorável a investimentos, por conta das reformas promovidas nos últimos anos”, declarou Leite na ocasião. “Somos um polo de inovação e sustentabilidade. Essa missão governamental é importante para mostrar ao mundo como investidores e grandes empresas podem se unir a nós.”

Em março do ano passado (semanas antes de renunciar ao primeiro mandato de governador para tentar concorrer a presidente da República), Eduardo Leite cumpriu uma semana de compromissos em Nova York e em outras duas cidades norte-americanas: Washington e Austin.

Ele estava acompanhado de integrantes do primeiro escalão estadual, além de dois deputados estaduais e do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Alexandre Postal.

Aquela foi a terceira missão internacional até então como governador, já que em outubro, novembro e dezembro de 2021 estivera respectivamente na Espanha, França e Escócia – nessa última, para acompanhar a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

(Marcello Campos)

