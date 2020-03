Notícias O governador gaúcho se reuniu com políticos de diversos partidos para discutir o ressarcimento das perdas do Estado com a Lei Kandir

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Dentre os presentes estava Pedro Simon (D), que comandou o Estado de 1987 a 1990. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Políticos gaúchos de diversos partidos estão unindo esforços em busca do ressarcimento, por parte do governo federal, das perdas ocasionadas ao Rio Grande do Sul pela Lei Kandir. O grupo foi recebido pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini, na tarde dessa terça-feira, e solicitou que o chefe do Executivo estadual lidere a discussão em âmbito federal.

Leite deixou claro que entende e concorda com a importância da pauta, no entanto, ressaltou que o Estado não pode ver a questão como uma solução para a crise financeira: “A soma das dívidas do governo federal com os Estados em conjunto seria de meio trilhão de reais. É difícil imaginar que haja possibilidade de pagamento em curto prazo, especialmente considerando a crise pela qual o país ainda passa”.

Como primeira medida, Leite determinou a criação de um grupo de trabalho, com a participação de integrantes da Sefaz (Secretaria da Fazenda), para que os números sejam apresentados a todos os envolvidos na mobilização. Em seguida, sugeriu que seja articulada uma reunião com os demais governadores que também estão mobilizados para, em seguida, buscar um encontro no Ministério da Economia, em Brasília. “Temos de estar com os esforços coordenados. Temos de discutir o tema sem deixar de fazer a lição de casa”.

Presenças

Estiveram presentes o ex-governador Pedro Simon (MDB), que governou o Estado de 1987 a 1990, além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo (PP), os deputados Fábio Branco (MDB), Pepe Vargas (PT), Mateus Wesp (PSDB) e Tiago Simon (MDB) e representantes de partidos, entre eles Mário Bruck (presidente estadual do PSB).

O subsecretário do Tesouro da Secretaria da Fazenda, Bruno Jatene, também participou do encontro, bem como Roque Bakof, Nicolas Sanches, Christopher Goulart, Rodrigo Karam, Abigail Pereira e Charles Muller

(Marcello Campos)

