O governador interino do Rio de Janeiro Cláudio Castro fez a sua primeira reunião com o secretariado do Estado. (Foto: Rafael Campos/Divulgação)

O governador interino do Rio de Janeiro Cláudio Castro enviou nesta segunda-feira (31), via redes sociais, um recado que é uma punhalada na política de atrito com o governo federal que o governador afastado Wilson Witzel vinha travando. Na postagem, Castro informou ter recebido uma ligação do senador Flávio Bolsonaro que, segundo ele, “se pôs à disposição para renovar o regime de recuperação fiscal do Estado”.

O senador se tornou desafeto explícito de Witzel, depois que o então governador rompeu com a família Bolsonaro. Chegou a acusar Witzel de influenciar o Ministério Público do Rio nas investigações sobre as “rachadinhas” em seu gabinete, quando deputado estadual. Parte das irregularidades foi comprovada.

Com o slogan “Todos pelo Rio”, Cláudio Castro dilui o clima bélico com o governo Bolsonaro, que nunca perdoou Witzel. Interino, o governador enfrenta na quarta-feira dia decisivo: o plenário do Superior Tribunal de Justiça pode rever a decisão monocrática que afastou Witzel.

“Recebi agora há pouco uma ligação do senador Flávio Bolsonaro, que se colocou à disposição para ajudar o Estado do Rio de Janeiro na renovação do Regime de Recuperação Fiscal. Diálogo! Todos pelo Rio!”, escreveu Castro na rede social.

Em nota, o senador Flávio Bolsonaro informou que conversou por telefone com Cláudio Castro, governador interino do Rio de Janeiro. “Foi só pra dizer que vou trabalhar pelo RJ na recuperação fiscal, nada mais que minha obrigação como senador. O WW [Wilson Witzel] até então estava se recusando a reconhecer que o Rio não fez o dever de casa. Parece que o Cláudio vai adotar outra postura, mais humilde, realista e colaborativa”, disse na nota sobre a conversa.

Austeridade de gastos

Nesta segunda-feira, o governador em exercício fez a sua primeira reunião com o secretariado do Estado. Cláudio Castro determinou a publicação, em edição extra do Diário Oficial, de três decretos de austeridade de gastos e que preveem enxugamento de estruturas. O objetivo é garantir o equilíbrio das finanças do estado, promovendo também um ambiente seguro para investidores e empreendedores.

Um dos decretos institui o Comitê de Programação das Despesas Públicas do Estado. Presidido pelo governador e formado pelos secretários de Fazenda, Casa Civil e Planejamento e pelo procurador-geral do estado, o colegiado vai deliberar sobre o ordenamento de empenhos, novas contratações, celebrações de convênios e quitações de ‘Restos a Pagar’ e de despesas de exercícios anteriores com valores iguais ou superiores a R$ 1,8 milhão. As informações são do jornal O Globo.