Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Em anúncio as redes sociais, o governador Wilson Lima disse que as as mudanças foram discutidas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. (Foto: Ana Claudia Jatahy - MTUR)

O Governo do Amazonas anunciou no sábado (13) que a medida de restrição na circulação de pessoas em todos os municípios de 19h às 6h será prorrogada por mais sete dias. Além disso, estabelecimentos não essenciais continuam proibidos de abrir para o público, mas podem atuar, além do sistema de delivery (entregas), por drive-thru. Agora, também está liberado atendimento de serviços de beleza em domicílio.

As novas medidas passam a valer a partir da segunda-feira (15) e ficarão em vigor até dia 21 de fevereiro. O decreto anterior, que determinava o fechamento do comércio permitindo somente delivery, encerraria neste domingo.

Houve também superlotação e falta de oxigênio nas unidades de saúde, que obrigaram o governo a enviar pacientes para outros estados. Até a sexta (12), mais de 292 mil casos da doença e 9.753 mortes por complicações da Covid.

Fase vermelha

As mudanças no decreto de medidas de segurança na pandemia foram anunciadas pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, em uma live. No pronunciamento, o governador cita que há uma tendência para “estabilidade” na ocorrência de casos Covid-19.

O governo anunciou, também, que Manaus saiu da fase roxa – considerada a mais crítica – para fase vermelha. A regressão, conforme a Wilson Lima, ainda requer alerta. O interior, no entanto, segue na classificação máxima de risco para transmissão de Covid-19.

“A situação do Amazonas com relação à Covid ainda é muito preocupante. Com as medidas de contenção, o Estado já começa a ver os primeiros resultados, mas não podemos baixar a guarda, ou colocamos tudo a perder”, disse o governador. De acordo com o Governo, a flexibilização no isolamento social acontece por conta de uma leve redução na média móvel de mortes e casos da doença.

O diretor-técnico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Cristiano Fernandes apresentou um mapa que avalia as variações e médias móveis dos casos dos últimos 14 dias. Segundo ele, o Estado apresenta uma redução de 26% no número de casos, mas a transmissão do vírus ainda é elevada.

“Lembramos que nós temos três avaliações: tendência de aumento, estabilidade e redução baseado no número de casos, o Amazonas já passou por um período de desaceleração e agora temos esse perfil, de redução. Quanto à variação da média morte de móveis, o Amazonas mantém uma tendência de estabilidade e uma redução. Mas ainda há uma alta na transmissão”, disse.

Ele explicou que, segundo os dados, a cada 100 pessoas infectadas, o vírus pode ser transmitido no intervalo de uma semana, para 101 pessoas.

Vacinação

Durante a coletiva de imprensa, o governador disse que vai disponibilizar integrantes do Exército Brasileiro para auxiliar a Prefeitura de Manaus na vacinação de pessoas entre 50 a 69 anos, a partir do dia 22 de fevereiro, dentro do “Plano de Aceleração da Vacinação na Amazônia”, que deve começar pelo estado.

“A ideia é que tenhamos 300 profissionais para disponibilizar para fazer esse trabalho de vacinação. Pessoas com idade entre 50 até 70 anos começam a ser vacinadas a partir de 22 de fevereiro, num prazo de dez dias. O próximo passo é vacinar pessoas com idade entre 18 e 49 anos que tenham algum tipo de comorbidade”, comentou.

Mais de 172.716 doses da vacina contra Covid-19 foram aplicadas até a quarta-feira (10), no Estado. O levantamento é do Programa Nacional de Imunização, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O número parcial de vacinados representa cerca de 4% da população do estado.

