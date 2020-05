Rio Grande do Sul O governo do Estado confirmou a primeira morte por coronavírus em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Vítima é uma idosa de 96 anos, internada há mais de um mês. (Foto: EBC)

Nesta quarta-feira, o governo do Estado confirmou a primeira morte por coronavírus em Caxias do Sul (Serra Gaúcha). A vítima é uma mulher de 96 anos (um dos pacientes mais idosos a perder a guerra para a doença no Rio Grande do Sul) que estava internada havia mais de um mês na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital da Unimed, onde chegou com síndrome respiratória aguda.

O óbito foi registrado na última terça-feira (12). Na estatística da SES (Secretaria Estadual da Saúde), no entanto, Caxias do Sul aparece com dois casos fatais relacionados à Covid-19, devido à morte de um idoso de 69 anos, no início do mês. Acontece, porém, que ele morava da cidade mas faleceu na Bahia.

No que se refere ao número de diagnósticos positivos, o município aparece em sétimo lugar, com 70 notificações desde a chegada da pandemia ao Rio Grande do Sul, nas primeiras semanas de março. Se for considerado o índice de cura calculado pelo governo do Estado, de aproximadamente 56%, o contingente atual é de 40 indivíduos – considera-se como recuperado quem já não apresenta sintomas da doença há pelo menos 14 dias.

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) local iniciou, na tarde passada, a testagem em massa de todos os idosos residentes e profissionais que atuam em asilos, clínicas de repouso e casas que atendem a esse perfil etário. Ao todo, são 690 idosos acolhidos nesses locais no município.

Ao todo, a prefeitura recebeu 1,8 mil testes do Ministério da Saúde e seguirá as orientações do órgão para uso do recurso. Na primeira instituição da lista, localizada no bairro Salgado Filho, foram aplicados 32 testes rápidos e todos deram resultado negativo.

“Iniciamos a testagem em locais de longa permanência de idosos visando evitar situações que ocorreram em outras cidades. Elaboramos um plano, orientações de como isolar o paciente, questão de notificação e outras informações caso aconteçam situações positivas”, explicou a médica infectologista Andréa Dal Bó, diretora da Vigilância em Saúde.

Porto Alegre

A confirmação de mais dois óbitos, nesta quarta-feira, ampliou para 21 o número de casos fatais de coronavírus em Porto Alegre. Com isso, a capital gaúcha voltou a assumir a liderança nesse quesito, com uma perda a mais que em Passo Fundo (Região Central). Lajeado (Vale do Taquari) está em terceiro, com cinco mortes.

Uma das vítimas foi uma mulher de 26 anos, com histórico de esquizofrenia e obesidade. A paciente consultou em uma UPA em 9 de maio com sintomas gripais com três dias de sintomas e crise de asma. Foi transferida para UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

O segundo óbito confirmado de paciente de Porto Alegre nesta quarta foi de um homem de 86 anos, morador da Capital. Ele estava internado na UTI do Hospital Ernesto Dornelles desde o dia 2 de maio. Diabético, tinha Parkinson e sequela de AVC isquêmico entre as comorbidades.

(Marcello Campos)

