Interlocutores do presidente defendem que a pasta só seja recriada após a pandemia do coronavírus. Temem um novo desgaste em meio a crise sanitária, já que a nova pasta – se confirmada – será separada do Ministério da Justiça e passará a comandar a Polícia Federal (PF).

Ao blog da jornalista Andréia Sadi, assessores do presidente defendem que Alberto Fraga, amigo do presidente, não assuma a pasta. Fraga, embora ex-deputado, é um dos expoentes da “bancada da bala” no Congresso, que pleiteia desde o início do governo Bolsonaro a recriação do ministério.

Quando assumiu, Bolsonaro juntou a Segurança Pública com o Ministério da Justiça como exigia Sérgio Moro, pois a PF e outras polícias estariam sob seu guarda-chuva.

Sem Moro no governo, o tema voltou a ser pauta no Planalto. Só não está claro quando o presidente fará a divisão.

Para chefiar a pasta, que comandará a Polícia Federal, está cotado Alexandre Ramagem – que era o nome do presidente para a direção da PF, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), barrou a indicação.