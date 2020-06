Esporte Silvio Berlusconi sonha em levar Kaká, Ibrahimovic e Balotelli a um time da segunda divisão da Itália

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ibrahimovic, em partida do Milan. Jogador deve deixar o clube ao fim do atual contrato. (Foto: Reprodução)

Ex-primeiro-ministro da Itália e também antigo gestor do Milan, Silvio Berlusconi atualmente é proprietário do AC Monza, que subiu para a segunda divisão italiana, e tem como objetivo chegar à elite do País da Bota. E no que depender do dono, grandes nomes que fizeram sucesso com a camisa rossonera, como Kaká, Ibrahimovic e Balotelli, ajudarão no projeto.

“Estamos pensando em quatro ou cinco reforços. Estou muito otimista de que também podemos vencer o campeonato da Serie B e Kaká pode ser um deles”, disse em entrevista à Telelombardia.

A questão, porém, é que o brasileiro, eleito o melhor jogador do mundo em 2007 quando atuava pelo Milan, está aposentado desde 2017, depois de atuar pelo Orlando City, dos Estados Unidos. Segundo a mídia italiana, no entanto, o ex-meia de 38 anos estaria pensando em aceitar uma proposta.

Sobre Ibrahimovic e Balotelli, a situação é parecida. Ambos têm futuro indefinido e ainda não sabem onde atuarão na próxima temporada. O sueco tem contrato até o fim da temporada com o Milan e não sabe se renovará, enquanto Super Mario deve rescindir com o Brescia.

Futuro incerto

Ao fim do contrato atual, Ibrahimovic não irá permanecer no Milan. Quem afirma é o ex-colega do sueco e atual técnico do Bologna, Mihajlovic. “Certamente não”, disse o ex-colega de Ibra na Inter ao programa sérvio ‘Vece’. “Ele me ligou há algum tempo e vamos ver o que ele decidirá fazer”, completou.

Mihajlovic sonha em trabalhar novamente com Ibra, mas não tem qualquer informação sobre o futuro do jogador, que ficará livre no mercado. “Certamente não ficará no Milan. Então vamos ver se ele vai querer se juntar a nós, ou retornará para Suécia”, acrescentou.

Ibrahimovic levantou polêmica em seu país recentemente. Cria do Malmö, ele comprou 50% das ações do rival, Hammarby, e utilizou a estrutura do clube para treinamentos durante o período de pandemia. Irritados, aficionados do Malmö destruíram a estátua de Ibra que havia no estádio do time.

Com 38 anos, Ibrahimovic disputou 10 jogos e marcou quatro gols pelo Milan. Seu vínculo se encerra no fim da atual temporada europeia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte