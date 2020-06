Esporte Com gol de brasileiro, o Sevilla vence o clássico contra o Betis na volta do Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Lucas Ocampos comemora gol pelo Sevilla. (Foto: Reprodução/Twitter)

Nas redes sociais, o Sevilla provocou com a expressão “volta à normalidade”. Cabia a brincadeira, afinal, derrotou o grande rival Betis, por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), em jogo que celebrou o retorno do Campeonato Espanhol e abriu a 28ª rodada. Ainda teve gol brasileiro: o volante Fernando completou o resultado depois de o argentino Lucas Ocampos marcar de pênalti. Após o apito final, com as arquibancadas do Ramón Sánchez Pizjuán vazias, o jeito foi comemorar na direção das câmeras – uma nova maneira de se adaptar às muitas novidades que o futebol sentirá na pele após a pandemia do coronavírus.

O Sevilla chegou ao número redondo com a vitória desta quinta. Está consolidado como terceira força, com quatro pontos a mais que a surpresa Getafe – que visita o Granada nesta sexta-feira (12). O Betis, por sua vez, parou nos 33 pontos e deve perder o 12° lugar.

A impressão é que o Sevilla, notoriamente mais time, jogou para o gasto. Foi para o intervalo tendo as melhores chances, mas sem incomodar muito o goleiro Robles – a não ser pelo chutaço do argentino Ocampos no travessão. Na etapa final, Bartra cometeu pênalti ao subir em De Jong. Ocampos bateu e fez, aos 11 minutos. Logo depois, aos 17 minutos, o argentino deu uma linda assistência de letra num cruzamento alto para o brasileiro Fernando desviar de cabeça na pequena área. Dali em diante foi protocolar para assegurar os três pontos.

Destaques

O argentino Lucas Ocampos chegou ao seu 11° gol pelo Sevilla nesta edição do Espanhol e era um dos melhores até sair substituído aos 26 minutos da etapa final. O zagueiro Diego Carlos, por outro lado, ficou o jogo inteiro e foi um dos melhores em campo.

Nos bares

Sem poder comparecer ao Ramón Sánchez Pizjuán, alguns torcedores do Sevilla assistiram ao dérbi da Andaluzia em alguns bares. De máscara.

Chances de título

O Campeonato Espanhol retorna com o Barcelona na liderança, dois pontos a frente do Real Madrid (82 a 80). Segundo o Five Thirty Eight, medidor de probabilidades, os catalães tem 62% de chance de título.

Os merengues ficam com os 38% restantes e mais ninguém tem chances de levantar a taça. Os dois pontos são a menor distância entre líder e vice-líder depois de 27 rodadas desde 2014/2015, quando Barça liderava com 65 contra 64 pontos do Real – os catalães terminariam campeões com dois pontos de vantagem (94 a 92).

A última vez que um time perdeu um título tendo, no mínimo, dois pontos de vantagem após 27 rodadas foi o Real em 2013/2014 que viu o Atlético de Madrid se sagrar campeão.

