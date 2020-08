O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou apoio a uma campanha de uma semana especial de vendas do comércio no início de setembro nos moldes da “Black Friday”, mesmo em um momento em que o Brasil atingiu a marca de quase 96 mil mortos pela Covid-19 e sem qualquer indicativo de trégua da pandemia do novo coronavírus.

A Secretaria Especial de Comunicação Social do governo anunciou uma nova edição da “Semana Brasil”, evento que ocorrerá entre os dias 3 e 13 do próximo mês, que tem por objetivo “unir todo o comércio e varejo do País para celebrar a retomada, com segurança, da economia e dos empregos”, segundo nota divulgada pelo órgão.

“Iniciativa da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, coordenada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), a Semana é alicerçada em três pilares: colaboração, otimismo e oportunidade; e será a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio. Com ofertas especiais oferecidas durante o período do evento, espera-se iniciar uma retomada robusta da economia nacional”, disse a nota.

A Secom informou que, na ocasião, vai lançar uma campanha de publicidade com o mote: “Todos juntos com segurança pela retomada e o emprego”. Segundo o órgão, no ano passado, segundo a Ebit/Nielsen, as vendas online cresceram 41% durante a “Semana Brasil” em relação ao mesmo período de 2018. As vendas no varejo registraram crescimento nominal de 11,3% no mesmo período, segundo levantamento da Cielo.

A expectativa do governo, segundo a Secom, é de que o evento em 2020 traga resultados ainda melhores para a economia.

“A Semana em 2020 vai se tornar o ponto de partida de um novo tempo para o comércio, tempo de normalização da relação econômica entre pessoas e empresas. Faremos tudo isso com respeito às normas de segurança sanitária, com empresários e consumidores cientes da importância da manutenção e fomento das relações comerciais, bem como do cuidado com a saúde do próximo”, disse o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, segundo nota divulgada pelo órgão.

A Semana Brasil, desde o ano passado, tem a missão de realçar o mês de setembro como mais um período de promoções que, a exemplo do Natal, pode contribuir para aquecer a economia, movimentando o comércio. Mesmo sendo um mês, tradicionalmente, de baixo apelo promocional, setembro é considerado um importante termômetro de confiança que antecede o último trimestre de cada ano.

Empresas associadas ao IDV: AleSat, Avon, B2W, Bio Ritmo Academia, Bob´s, C&C, Cacau Show, Caedu, Carrefour, Cencosud, Centauro, CSD, Cybelar, Dafiti, Decathlon, Dia, DPaschoal, DPSP, Estée Lauder, Ferreira Costa, GPA, Grupo Avenida, Grupo Big, Grupo Boticário, Grupo Trigo, GS&MD, Habib´s, Hering, Inbrands, Itapuã Calçados, Kalunga, Leo Madeiras, Leroy Merlin, Livraria Cultura, Lojas Americanas, Lojas Bemol, Lojas Cem, Lojas Leader, Lojas Pompéia, Lojas Renner, Magazine Luiza, Marisa, Marisol, McDonald´s, Movida, Mundo do Cabeleireiro, Netshoes, Novo Mundo, Óticas Carol, Pague Menos, Pandora, Panvel Farmácias, Pernambucanas, Petz, Polishop, Quero-Quero, Ráscal, Raia Drogasil, Reserva, Ri Happy, Riachuelo, Roldão, Saraiva, Sephora, Telhanorte, Tok&Stok, Via Varejo, Via Veneto, Vivara e Zara.