O líder do DEM na Câmara, deputado Efraim Filho (PB), defende que a preservação e a geração de empregos devem ser prioridade no Brasil pós-pandemia.

“A desoneração da folha é medida essencial para que a gente estimule exatamente os setores que mais empregam no Brasil e, assim, preservar a situação do trabalhador, do pai e da mãe de família, que precisa ter segurança dentro de casa”, disse.

O vice-líder do PL, deputado Marcelo Ramos (AM), afirmou que o veto é um “equívoco” e uma “insensibilidade” do governo, mas disse que o tema ainda não foi discutido pelo seu partido.