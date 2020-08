Mais cinco centros de pesquisa vão iniciar os testes em voluntários da vacina Coronavac, contra o novo coronavírus, uma parceria do Instituto Butantã com a empresa chinesa Sinovac Biotech.

Os testes começam até o final desta semana no Hospital das Clínicas da Unicamp, na Universidade de Brasília, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, no Hospital São Lucas da PUC-RS e na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Com esses, já são 10 centros em todo o território nacional realizando testes da vacina em profissionais da saúde que se voluntariaram.

A vacina começou a ser testada no dia 21 de julho em voluntários no Hospital da Clínicas, e também já é aplicada no Instituto Emílio Ribas, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto da USP, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ao todo, serão 12 centros de testagem pelo Brasil, enquanto o Hospital Albert Einstein e o Hospital Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, devem entrar no programa até a próxima semana.

Cerca de nove mil voluntários, somente profissionais de saúde, vão receber a vacina em 12 centros de pesquisa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), há 164 vacinas em desenvolvimento, entre elas a Coronavac: 25 estão em fase clínica e 139 em pré-clínica.

Diante da declaração do chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de que “talvez nunca exista uma vacina” contra Covid-19, o governador João Doria (PSDB) afirmou nesta semana, em entrevista à rádio Bandeirantes, que “é preciso ter um pouco de otimismo realista”.

Confira abaixo a relação de todos os centros que participarão das testagens da Coronavac no Brasil:

– Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP;

– Instituto de Infectologia Emílio Ribas;

– Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto;

– Universidade Municipal de São Caetano do Sul;

– Universidade Federal de Minas Gerais ;

– Hospital Israelita Albert Einstein;

– Hospital das Clínicas da Unicamp;

– Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto;

– Universidade de Brasília;

– Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas de Fiocruz (RJ);

– Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul;

– Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

Casos no Brasil

O balanço diário do Ministério da Saúde – divulgado nesta quarta-feira (5) – mostra que o Brasil tem 2.859.073 casos acumulados de Covid-19. Desse total, 70,7% se recuperaram da doença, ou seja, 2.020.637 pessoas; 97.256 faleceram e 741.180 pacientes estão em tratamento. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.437 óbitos e notificados 57.152 novos casos de Covid-19.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,4%, mesmo percentual de dias anteriores. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 46,3. A incidência dos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 1.360,3.

O Brasil mantém-se em segundo lugar no ranking mundial em número de casos e de óbitos relacionados à pandemia. A liderança é dos Estados Unidos.