A Caixa também vai pagar, nas mesmas datas, a terceira parcela do benefício para o primeiro lote de aprovados, que receberam a primeira parcela até 30 de abril; e a segunda parcela para o segundo lote de aprovados, que receberam a primeira entre os dias 16 e 29 de maio.

Outros 2 milhões de cadastros ainda vão passar pela primeira análise, e mais 1,3 milhão estão em reanálise.

Fraudes

Uma série de fraudes em saques e pagamentos com recursos do auxílio emergencial já leva a Caixa a amargar um prejuízo de mais de R$ 60 milhões, segundo o Estadão/Broadcast. Falhas na poupança digital e no aplicativo Caixa Tem, entre outras brechas, têm permitido que criminosos acessem as contas dos beneficiários e usem o dinheiro que não lhes pertence. O valor do desfalque seria suficiente para pagar a cota de R$ 600 do benefício a mais 100 mil brasileiros.

A instituição detectou que algumas contas estão sendo acessadas indevidamente, por pessoas que não são as beneficiárias do auxílio. Como o calendário de saques impôs restrições, os fraudadores têm ampliado sua forma de atuação e usam o dinheiro para quitar boletos, fazer pagamentos com QR code (uma espécie de código de barras) ou utilizam o cartão virtual da poupança digital.

Diante das reclamações, a Caixa tem reembolsado os beneficiários que foram vítimas do golpe, mas precisará arcar com o prejuízo. O problema levou a um jogo de empurra nos bastidores do banco, uma vez que nenhuma área quer assumir a responsabilidade pelas perdas.