A possibilidade da gestão compartilhada com prefeituras (mediante protocolos menos restritivos que o previsto na bandeira da região) não foi única novidade na 15ª rodada do mapa do distanciamento controlado em vigor por uma semana a partir desta terça-feira (18): competições esportivas e treinos profissionais estão permitidos nas bandeiras amarela (baixo risco de coronavírus) e laranja, (médio).

Essa flexibilização, entretanto, é exclusiva para atletas e mantém o veto à presença de público. Segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde), também é necessária a aprovação por parte do Poder Executivo no município-sede e do cumprimento dos demais protocolos sanitários exigidos para prevenção e combate ao coronavírus.

A medida foi anunciada pelo governador Eduardo Leite na tarde desta segunda-feira (17), durante a transmissão on-line em que detalhou a configuração do mapa de cores do Estado para os próximos dias.

Também foram implementadas mudanças no que se refere ao setor industrial (derivados do petróleo, químicos e borracha e plástico), com ampliação do teto de operação na bandeira preta (altíssimo risco na escala do modelo adotado em maio pelo Palácio Piratini).

Da mesma forma, missas, cultos e outros serviços religiosos agora têm outro parâmetro: em regiões sob a bandeira vermelha, o teto de ocupação pode ser de no máximo de 30 pessoas ou o máximo de 10% da capacidade de público.

“Até aqui, estabelecíamos de forma impositiva (os protocolos para cada bandeira) para passarmos pelo momento mais crítico que era projetado, especialmente em julho, quando parece ter sido o nosso pico”, ressaltou Eduardo Leite. “Agora, as restrições podem ser menos rígidas, com cogestão das regiões e municípios, mas o Estado mantém o alerta aos prefeitos e à sociedade sobre o nível de risco que estamos enfrentando”.

Configuração

A nova rodada do sistema tem 14 das 21 regiões gaúchas sob bandeira vermelha, maior proporção desse status desde que o sistema foi implementado pelo governo do Estado, em maio.

Pelo “lay-out” preliminar divulgado na última sexta-feira havia classificado 16 regiões com a cor vermelha, mas depois da análise de 28 recursos enviados por municípios e associações regionais até o domingo, o Gabinete de Crise do Palácio Piratini acolheu dois pedidos de revisão, reduzindo esse número para 14. As outras sete áreas do Estado no modelo estão em laranjas (risco médio).

Acabaram reconsiderados os status de Caxias do Sul e Erechim. Já as solicitações recursos apresentadas pelas regiões de Taquara, Passo Fundo, Guaíba, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí e Santa Rosa foram indeferidas, permanecendo sob bandeira vermelha por terem apresentado alto nível de ocupação dos leitos e de propagação do vírus.

A essas sete se somam Canoas, Novo Hamburgo, Pelotas, Palmeira das Missões, Uruguaiana, Porto Alegre e Capão da Canoa, que já estavam em vermelho e cujos representantes não chegaram a pedir revisão.

Após a análise dos recursos, o Estado ficou com 315 municípios sob bandeira vermelha, o que corresponde a 72,9% da população gaúcha (8.253.152 habitantes). Desse total, 147 municípios não tiveram registro de hospitalização e óbito por Covid-19 de morador nos 14 dias anteriores ao levantamento – equivalente a 7% da população gaúcha (786.793 habitantes).

(Marcello Campos)