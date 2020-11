Esporte O Grêmio enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

o Grêmio não poderá contar com os volantes Lucas Silva, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Maicon, machucado. (Foto: Grêmio/ Lucas Uebel)

O Tricolor joga contra o Fluminense neste domingo às 20h30min no Maracanã. O último treino antes do jogo aconteceu na manhã do sábado (7) no Clube dos Oficiais da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, e o técnico Renato Portaluppi encaminhou os últimos detalhes para o duelo.

A primeira parte do treino foi marcada por um trabalho físico de aquecimento, mas logo a sequência os atletas foram divididos em grupos para um treino tático e já com a definição do time que vai a campo. O último período do treino foi de trabalho de dois toques, que tradicionalmente acontece às vésperas dos jogos.

Para aumentar a sequência de invencibilidade, que no momento é de quatro jogos no Brasileirão, o Grêmio não poderá contar com os volantes Lucas Silva, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Maicon, que saiu durante a partida contra o Juventude na Copa do Brasil e teve confirmada uma lesão de grau um no músculo adutor da coxa.

Contratação

O Grêmio teve acerto, na sexta-feira (6), da contratação do meia Carlos Piñares, de 29 anos, da Universidad Católica. O clube deve firmar um vínculo de 3 anos com o jogador, que ainda tem contrato vigente com a Católica até o final de 2021, portanto, o tricolor pagará um valor em dinheiro pela liberação do atleta. O clube aguarda os próximos dias para o anúncio oficial, e também não descarta a busca por mais um volante.

Cesar Pinares teve passagens por clubes sul-americanos, e jogou ao lado de um novo conhecido gremista, Diego Churín, na Unión Espanhola.

