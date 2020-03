Esporte O Grêmio iniciou a semana de treinamentos visando o Grenal de quinta válido pela Libertadores

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Clássico 424 será o primeiro válido pela competição continental. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A equipe do Grêmio retomou as atividades na tarde desta segunda-feira (9), após a vitória de 1 a 0 sobre o Pelotas pelo Campeonato Gaúcho 2020, na tarde de domingo (8). O técnico Renato Portaluppi comandou as atividades visando ao confronto desta quinta (12), contra o Internacional, válido pela Copa Conmebol Libertadores.

A primeira parte do treinamento foi aberta para imprensa e após os registros, a equipe trabalhou de forma reservada. Na parte aberta, após aquecimento e treinamentos técnicos específicos, os atletas realizaram trabalhos com bola em espaço reduzido.

O zagueiro Walter Kannemann trabalhou com os demais companheiros, assim como o meia Jean Pyerre, que já está totalmente reintegrado ao grupo. Após tratar de uma lesão, Jean retornou ao time ao entrar na segunda etapa do jogo contra o Pelotas no domingo.

O Grenal de quinta-feira será às 21h, na Arena do Grêmio, válido pelo Grupo E da competição continental. O elenco volta a treinar na tarde desta terça-feira (10), às 15h30.

Discriminação racial

Nesta segunda, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense realizou o primeiro evento de discussão e orientação no combate à discriminação racial no ambiente do futebol, destinada aos funcionários do Tricolor, em uma nova ação do projeto Clube de Todos.

Com palestras divididas em dois turnos, no auditório do Conselho Deliberativo na Arena, colaboradores de diferentes áreas do Clube, como futebol profissional masculino e feminino, base, transição, Escola de Futebol e administração, se reuniram para o primeiro treinamento organizado pela direção do projeto.

