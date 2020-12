Grêmio O Grêmio já começa a pensar na semifinal da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Técnico Renato Portaluppi vai ter baixas de jogadores no departamento médico. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

Preocupado em se manter em duas competições, o Grêmio, depois do empate com o Sport no sábado (19) começa a pensar no São Paulo e no jogo agendado para quarta-feira, válido pelas semifinais da Copa do Brasil. A comissão técnica aguarda o parecer do departamento médico para saber com quem vai contar no duelo que irá acontecer na Arena.

“O mais importante de tudo foi o jogo de hoje, depois da eliminação na Libertadores. O torcedor precisa entender que não é nada fácil estar em três competições. O desgaste é muito grande, jogos, viagens, a cada três dias. Os jogadores são seres humanos, eles cansam. Por mais mordomia que o clube nos dê, o corpo não aguenta. Fica difícil. Tentamos a vitória hoje, mas não deu”, disse o técnico em entrevista coletiva pós-jogo contra o Sport. “Vamos fazer a revisão na segunda, falar com os jogadores e a partir daí vemos quem tem condições. Na segunda teremos a revisão médica”, frisou o técnico Renato Portaluppi.

Sub 20

O tricolor está classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde deste domingo, atuando pela última rodada da primeira fase no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Tricolor bateu o Sport Recife pelo placar de 3 a 1 em sua quinta vitória consecutiva. Os gols gremistas foram anotados por Ricardinho (2) e Vini Paulista. Desde os primeiros movimentos da partida a equipe Tricolor mostrava superioridade no meio-campo e na posse de bola.

Com este resultado o Grêmio fechou a fase inicial na quarta colocação geral, somando 33 pontos em 19 partidas. Decide uma vaga nas semifinais contra o Corinthians, com o primeiro jogo sendo disputado em São Paulo no próximo final de semana.

