O Grêmio venceu o Caxias por 2 a 0 no primeiro jogo das finais do Gauchão e está mais perto do tricampeonato

Caxias e Grêmio se enfrentaram na noite dessa quarta-feira (26) no estádio Centenário, pela primeira partida das finais do Gauchão. Com gols de Pepê e do estreante Everton, o Tricolor venceu o time da serra por 2 a 0, construindo uma boa vantagem para o jogo que decide o campeão do estadual, marcado para o domingo (30).

A partida iniciou movimentada. Logo aos 5 minutos, após uma cobrança de falta pelo lado direito, o Caxias levou perigo ao campo de defesa gremista. A bola acabou nos pés de Thiago Sales, que dominou e chutou a gol, obrigando Vanderlei a cair para fazer a defesa. Mas a resposta do Grêmio foi imediata e efetiva. Dois minutos depois, com uma boa troca de passes, e a bola bem trabalhada, Isaque acionou Pepê, que de dentro da área, venceu a marcação e chutou cruzado, vencendo o goleiro Marcelo Pitol e abrindo o marcador no Estádio Centenário.

Outra oportunidade nasceu aos 16’, com uma cobrança de escanteio feita por Jean Pyerre na área. A zaga afastou e a bola ficou com Maicon, que ajeitou e finalizou, mas o volante acabou mandando pela linha de fundo. De novo no ataque, agora após uma grande jogada coletiva, foi a vez de Jean Pyerre arriscar. O meia recebeu na entrada da área e chutou forte, mas o goleiro do time da serra defendeu. A resposta do Caxias veio com Ivan, que quase deixou tudo igual aos 20’. Da direita, o lateral mandou no ângulo da meta gremista, obrigando Vanderlei a se esticar e, de mão trocada, espalmar por sobre a meta.

Passados 41 minutos, o Grêmio ameaçou com uma jogada pela meia direita. Alisson fez um cruzamento, mas zaga Grená cortou com Bruno Ré, que afastou de cabeça. Nos acréscimos, o Tricolor ainda teve um escanteio a seu favor. Jean colocou na área, mas a defesa afastou o perigo.

Segundo tempo

Os donos da casa começaram a etapa complementar pressionando a equipe do técnico Renato Portaluppi, dominando as ações da partida. Por vezes, nos minutos iniciais, o Caxias exigiu que a defesa gremista afastasse o perigo do seu campo. Aos 3 minutos, Pepê sentiu a posterior da coxa esquerda e acabou substituído por Everton. O Grêmio, por fim respondeu de longa distância, com um chute de perna direita do volante Maicon, mas Marcelo Pitol defendeu no meio do gol.

A equipe da serra quase igualou o placar aos 14 minutos, com uma cobrança de falta de Ivan. O lateral mandou direto, Bruno Ré deu uma casquinha e Vanderlei acabou não segurando – a bola morreu no fundo das redes, mas o gol foi anulado por impedimento do Bruno. Já o Grêmio ameaçou na sequência, com uma boa jogada pela direita – Alisson fez um cruzamento para Maicon, que entrou entre os zagueiros e finalizou, mas pegou fraco e Pitol defendeu.

Outras duas substituições foram providenciadas no Tricolor. Aos 28’, Lucas Silva e Thiago Neves ocuparam os lugares de Maicon e Isaque. E não demorou para o Grêmio voltar a pressionar. Com 32 minutos de bola rolando, após uma cobrança de escanteio de Jean Pyerre, a zaga Grená afastou de cabeça e a bola sobrou para o recém contratado Éverton, que de fora da área, mandou uma bomba, indefensável, ampliando o marcador no Estádio Centenário e confirmando a vantagem para a grande decisão.

O zagueiro Paulo Miranda e o atacante Robinho também entraram em campo, ocupando as posições de Jean Pyerre e Alisson, passados 36 minutos. Na reta final, o Caxias tentou descontar com uma oportunidade em bola parada. Ivan colocou na área, mas a defesa gremista cortou. Já nos acréscimos, foi a vez de Matheus Henrique chutar forte, de fora da área, obrigando Pitol a uma grande defesa. E no apagar das luzes, aos 53’, os gremistas ainda tiveram uma falta da intermediária de ataque, pela meia direita, próxima a meia-lua da grande área. Thiago Neves bateu, mas a bola explodiu na barreira.

Com a vitória, agora o Grêmio se prepara para a grande decisão, no domingo, às 16h, na Arena.

Ficha técnica

Caxias: Marcelo Pitol, Ivan, Laércio, Thiago Sales, Bruno Ré (Eduardo Diniz), Juliano, Carlos Alberto, Diogo Oliveira, Juninho Potiguar (Marcelo Campanholo), Vinícius Baiano (Willian) e Bruninho. Técnico: Rafael Lacerda

Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz, Bruno Cortez, Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva), Jean Pyerre (Paulo Miranda), Alisson (Robinho), Pepê (Everton) e Isaque (Thiago Neves). Técnico: Renato Portaluppi.