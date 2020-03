Notícias O Hospital de Clínicas de Porto Alegre confirmou o primeiro caso brasileiro de infecção por coronavírus entre diferentes Estados

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Paciente é uma gaúcha de 31 anos que viajou a trabalho para São Paulo. (Foto: Divulgação)

Nessa terça-feira, o HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) confirmou o primeiro caso de infecção por coronavírus entre diferentes Estados brasileiros. Trata-se de uma mulher de 31 anos, residente no Rio Grande do Sul e que apresentou sintomas moderados da doença após retornar de uma viagem a São Paulo. O exame que resultou positivo foi realizado na instituição.

Até então, não havia registro de transmissão entre Estados brasileiros. Ao menos oficialmente, só havia casos importados (no qual a pessoa se infecta em uma viagem ao exterior), de transmissão local (contágio ocorrido dentro do País após contato próximo com um caso confirmado ou suspeito), ou comunitária (sem que seja possível identificar a origem da infecção), nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Para especialistas, isso significa que o novo coronavírus está circulando entre a população nestas capitais. Como a paciente gaúcha não sabe de quem pegou o vírus, seu caso se enquadraria como uma transmissão comunitária, mas, até o momento, não se tinha ciência de alguém que se infectou em uma viagem pelo País.

Um especialista do Hospital de Clínicas está convicto de que o contágio ocorreu mesmo em São Paulo. “Ela não sabe de quem pegou a doença, mas [a estadia na capital paulista] é a única fonte possível”, disse o chefe do serviço de Infectologia, Eduardo Sprinz. “Dificilmente ela teria se infectado no Rio Grande do Sul, onde há apenas seis casos confirmados, então é mais lógico pensar que você vai ser contaminado em um ambiente onde a quantidade de vírus circulando é bem maior.”

Relato da paciente

Ele relatou ter visitado a capital paulista entre os dias 6 e 15 de março, acompanhada pelo marido, por motivos profissionais. O casal atua no segmento de reparos de telefones celulares e estava em busca de peças para reposição, já que atualmente a oferta desse tipo de artigo tem se reduzido em Porto Alegre – um dos impactos comerciais da expansão do coronavírus.

Durante a viagem, ambos percorreram famosos centros de comércio popular, incluindo o Centro da maior e mais populosa cidade brasileira, onde são comuns as aglomerações de pessoas (fator que aumenta o risco de contágio). De volta para casa na capital gaúcha, buscaram atendimento no Hospital de Clínicas poucas horas após o desembarque. O homem também apresentou sintomas e passou por exames, que no entanto tiveram resultado negativo.

Cidade recordista

Dados do Ministério da Saúde apontam que São Paulo não é apenas a maior cidade brasileira. A metrópole também responde pelo maior número de casos de coronavírus: dos quase 300 casos confirmados no País, cerca de metade foram registrados na capital paulista, onde foi identificado o primeiro caso brasileiro, no dia 26 de fevereiro.

