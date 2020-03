Política Bolsonaro diz que seu segundo teste deu negativo para coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Bolsonaro informou o resultado e deu boa noite aos seguidores da rede social. Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro informou o resultado e deu boa noite aos seguidores da rede social. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) postou no Twitter, na noite desta terça-feira (17), que o seu segundo teste para coronavírus deu negativo.

“Informo que meu 2° teste para COVID-19 deu NEGATIVO. Boa noite a todos”, escreveu o presidente.

– Informo que meu 2° teste para COVID-19 deu NEGATIVO.

– Boa noite a todos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 18, 2020

Calamidade pública

O governo federal solicitará ao Congresso Nacional que aprove o reconhecimento de estado de calamidade pública no País, com efeito até 31 de dezembro deste ano. A medida, prevista no Artigo 65 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), dispensa a União do cumprimento da meta de resultado fiscal prevista para este ano, que é de déficit primário de R$ 124,1 bilhões. O estado de calamidade pública também suspende obrigações de redução de despesa com pessoal quando este gasto ultrapassa os limites previstos na própria lei.

A medida foi tomada em virtude da pandemia de Covid-19, aliada a questões econômicas como a perspectiva de queda de arrecadação.

“O governo federal reafirma seu compromisso com as reformas estruturais necessárias para a transformação do Estado brasileiro, para manutenção do teto de gastos como âncora de um regime fiscal que assegure a confiança e os investimentos para recuperação de nossa dinâmica de crescimento sustentável”, informou a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, em nota oficial.

Número de casos

Após registrar a primeira morte pelo novo coronavírus nesta terça (17), a atualização do Ministério da Saúde registrou 291 casos, contra 234 identificados na segunda.

“A diferença dos casos suspeitos é porque existia em vários Estados e que não estavam sendo validados muito provavelmente a checagem manual. Afirmamos que era melhor utilizar o sistema automatizado. Mas é mais importante mostrar aumento de notificação do que ficar só nos 2 mil casos”, afirmou Júlio Croda, da equipe do Ministério da Saúde, na entrevista coletiva concedida sobre o balanço do dia.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou a primeira morte por Covid-19 em São Paulo. “Em quase 300 casos tivemos primeiro óbito. Não podemos falar isso porque podemos ter seis óbitos amanhã. Não temos condição de falar a letalidade. Brasil é um país jovem, vamos ver como isso funciona”, declarou.

A avaliação apresentada pelo ministério é que a situação deve piorar nos próximos meses, com aumento dos casos. A situação, se adotadas as medidas e recomendações, só deve resultar em um alívio do quadro no segundo semestre.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário