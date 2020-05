Outra novidade anunciada pelo Instagram são os Badges, ferramenta que permite aos fãs pagarem para terem comentários em destaque durante as lives. Os Badges são representados por pequenos corações posicionados ao lado do nome de usuário, colocando o comentário em evidência na transmissão e aumentando as chances de ele ser notado pelo criador de conteúdo.

Os usuários poderão fazer a aquisição dos Badges durante os vídeos ao vivo por meio de um botão de “Comprar”, que será exibido no cantor inferior da tela. É possível comprar um, dois ou três corações, ao preço de US$ 0,99, US$ 1,99 ou US$ 4,99, respectivamente. O pagamento poderá ser feito com Apple Pay ou Google Pay, e o dinheiro será destinado ao criador de conteúdo que sedia a transmissão no Instagram.