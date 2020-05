Tecnologia A Samsung cria um cartão de débito sem tarifas para superar a Apple

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Samsung anuncia o Samsung Money, programa que oferece cartão de débito e conta virtual sem tarifas.(Foto: Divulgação/Samsung)

A Samsung anunciou nesta quarta-feira (27) o lançamento do Samsung Money by SoFi. O programa oferece aos usuários um cartão de débito da Mastercard vinculado ao Samsung Pay e uma conta-corrente para administrar o dinheiro, ambos sem tarifas. Com o anúncio, a Samsung integra o time dos gigantes da tecnologia como Apple e Google e faz sua estreia no mundo dos bancos virtuais. O serviço deve chegar aos Estados Unidos no segundo semestre deste ano. Não há ainda previsão de lançamento do Samsung Money no Brasil.

O Samsung Money funcionará em integração ao app Samsung Pay. Dessa forma, o aplicativo de carteira virtual permitirá realizar as transações bancárias comuns, como solicitar cartão, verificar saldo, visualizar histórico de compras, sinalizar compras fraudulentas, entre outras. O vínculo com o Samsung Pay também permitirá usar o cartão de débito antes mesmo do cartão físico chegar aos clientes, por meio de uma versão virtual emitida pelo app.

O Samsung Money também oferecerá o Samsung Rewards, um programa de recompensas em que o usuário resgata prêmios em futuras compras da Samsung. A empresa ainda promete aos clientes que o dinheiro mantido na conta renderá com juros acima da média nacional.

Rivais

A Samsung não é a única empresa de tecnologia que apostou no mercado financeiro. A gigante sul-coreana chega ao mundo dos bancos virtuais com alguns rivais, entre elas a Apple. O Apple Card, cartão de crédito de metal da companhia, possui recursos similares ao Samsung Money. A diferença mais explicita está na versão dos cartões, enquanto a Samsung lançou a modalidade no débito, a Apple disponibilizou a versão crédito.

Além da Apple, a Uber possui um sistema de pagamentos e cartões de crédito e débito para clientes nos Estados Unidos. A empresa disponibilizou três tipos de serviços. A conta digital sem taxas e o cartão de débito são voltados para os motoristas, para que eles recebam os pagamentos de suas corridas com saldo atualizado em tempo real. Já o Uber Credit é destinado aos clientes, e a modalidade oferece cashback de 5% nos gastos em serviços da companhia e não possui anuidade.

Rumores indicam que o Google estaria desenvolvendo seu próprio sistema de pagamento. Em abril deste ano, quando questionada pelo portal de tecnologia TechCrunch sobre a existência de um cartão, a empresa declarou estar estudando a área: “Estamos explorando como podemos fazer parceria com bancos e cooperativas de crédito nos Estados Unidos para oferecer contas bancárias inteligentes por meio do Google Pay”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia