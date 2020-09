Tecnologia O Instagram Direct já é mais usado do que o Messenger no Brasil

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

A função preferida dos brasileiros no Instagram é a de stories. (Foto: Reprodução)

A pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre mensagens móveis revelou que pela primeira vez o Instagram Direct ultrapassou o Facebook Messenger em base de usuários brasileiros, tornando-se uma ferramenta mais comum para comunicação do que o mensageiro integrado ao Facebook.

O estudo analisou comportamento de usuários de mensagens móveis, e observou que o uso do Direct, sistema de troca de mensagens do Instagram, ganhou 15 pontos percentuais em um período de um ano em meio, enquanto o mensageiro do Facebook ficou estagnado em sua colocação.

Atualmente, o Instagram está instalado em 81% dos celulares brasileiros, enquanto o Messenger está em 79% dos aparelhos, de acordo com o estudo.

Entre os usuários do Instagram há uma maior presença de mulheres com 85% contra 76% do público masculino. Em relação à faixa etária, jovens de 16 a 29 anos são 86%, e a porcentagem diminui para 81% no público de 30 a 49 anos. Por último com menor presença estão os 68% de usuários de 50 anos ou mais.

O uso de rede social por marcas e empresas também mostra o Instagram à frente do Facebook Messenger e do russo Telegram, mas ainda atrás do WhatsApp. É importante ressaltar que há uma diferença notável entre homens (62%) e mulheres (79%) no segmento, o que mostra uma possível maior adesão de comércio para o público feminino na rede social.

A função preferida dos brasileiros no Instagram é a de stories, contando com 70% dos seus usuários ativos publicando este conteúdo na rede social. O recurso não mantém a popularidade no WhatsApp que conta com apenas 45% dos usuários criando stories, nem no Messenger, que vem um pouco atrás com 41%. A pesquisa também mostra que 23% dos usuários ativos do Instagram fazem transmissões ao vivo pelo aplicativo.

O estudo foi realizado entre sete e 28 de julho com 2,046 brasileiros que contam com smartphone com acesso à internet, o relatório é uma produção da Infobip.

Reels

Aproveitando as recentes polêmicas envolvendo o TikTok, o Instagram apostou ainda mais fichas em sua ferramenta própria de vídeos curtos de no máximo 15 segundos, o recurso Reels. Agora, a rede social testa um novo formato de layout para destacar ainda mais o recurso na sua pória tela inicial, numa tentativa de atrair maior interesse para esse tipo de publicação.

Para quem não viu as mudanças no Instagram, o recurso Reels está dentro da guia Explorar, mas não deve ficar mais tão escondido, de acordo com as mudanças relatadas primeiro por usuários da Índia. Isso porque o ícone para a guia Explorar foi substituído por um do Reels na própria barra de navegação inferior.

Nessa mudança, o ícone para pesquisas subiu e foi colocado no cabeçalho, ao lado do botão DM, conforme conseguimos ver na captura de tela. Além da Índia, outros usuários apontam que essa mudança já está chegando em outras regiões, tanto no app para Android quanto para o iOS.

Inclusive, essa mudança já foi confirmada pelo CEO do Instagram, Adam Mosseri. Em entrevista para o Economics Times, Mosseri afirmou que o Reels terá sua própria guia na barra de navegação, e que o Instagram planeja “integrar mais ferramentas [no] futuro”.

