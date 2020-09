Tecnologia Prepare o seu iPhone: o iOS 14 está chegando

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Antes de atualizar seu aparelho, faça um backup e relembre a senha do iCloud. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em algum momento muito próximo, dentro de poucos dias ou semanas, a Apple lançará o iOS 14. Embora muitas pessoas possam se empolgar e afundar o botão para atualizar assim que estiver disponível, é bom ter um pouco de cuidado.

Nunca é demais garantir que uma atualização não suma com todos os seus arquivos, sem falar que a perda de dados pode prejudicar novos sistemas operacionais. Por isso, prepare-se para esse momento.

A primeira coisa a saber é se seu celular vai receber a atualização – e provavelmente vai. Veja a seguir a lista de aparelhos compatíveis com o iOS 14: iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max; iPhone XS/XS Max; iPhone XR; iPhone X; iPhone 8/8 Plus; iPhone 7/7 Plus; iPhone 6s/6s Plus; iPhone SE (1ª geração); iPhone SE (2ª geração); iPod touch (7ª geração).

Não quer esperar? Teste agora

Se a sua curiosidade é mais forte do que tudo e você realmente precisa ver a nova aparência e o comportamento do iOS 14, pode fazer parte do beta aberto. Mas lembre-se: as coisas podem dar errado em uma versão beta.

Backup e limpeza

Antes de instalar uma atualização de sistema, é uma boa ideia liberar espaço. Isso pode ser feito ao deletar apps que não usa mais, ou ao passar seus arquivos para um computador ou para a nuvem (ou os dois, afinal, é sempre bom ter certeza).

Se você é daqueles que desativam as atualizações automáticas de aplicativos, atualizá-los manualmente também é uma boa ideia. Executar apps mais antigos pode causar bugs na nova versão do sistema operacional.

E depois?

Após a atualização, você precisará inserir sua senha do iCloud para se reconectar a todos os seus dados e fotos. Além disso, se o backup local estiver criptografado, você precisará ter essa senha caso algo saia errado.

Atualizar um dispositivo é muito menos trabalhoso do que fazer um reset completo, principalmente porque todos os arquivos e configurações permanecem. Além disso, também é muito mais rápido.

Entretanto, em testes realizados pelo site ZDNet, dispositivos que foram resetados e depois receberam o novo iOS, seguindo com as instalações e configurações dos mesmos aplicativos presentes no celular anteriormente, pareceram mais rápidos e com menos problemas (como no Wi-Fi e Bluetooth). Porém, esse é um caminho muito mais longo e trabalhoso.

Em todo caso, é bom saber que os principais lançamentos de iOS costumam ter uma atualização para correção de bugs x.0.1 logo em seguida, então se você não quiser arriscar, espere algumas semanas até o lançamento oficial antes de fazer a mudança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia