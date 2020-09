Tecnologia Aprenda a desligar seu WhatsApp sem desconectar o celular da internet

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Existe um truque que nos permite “desligar” o WhatsApp sem que o celular fique sem internet. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais usado por milhões de pessoas para se comunicar com seus amigos e familiares. Porém poucos usuários conhecem os truques que a plataforma esconde e que podem ser muito úteis quando queremos um pouco de sossego e não recebemos mensagens de ninguém. Portanto, aqui vamos explicar como desativar o serviço de mensagens sem a necessidade de sair do smartphone sem internet.

Uma das coisas mais simples para evitar que mensagens do WhatsApp cheguem até você é desconectar a rede Wi-Fi, desativar os dados do celular ou colocá-lo em Modo Avião, por exemplo. Mas você pode querer verificar outras coisas no navegador do seu celular, assistir a vídeos ou usar qualquer outro aplicativo que precise de dados.

Embora exista também a possibilidade de silenciar as conversas em que mais interagimos, isso implica ter de silenciar cada chat e, além disso, não impede que alguém nos envie uma mensagem, pois vão continuar a chegar e aí veremos as notificações, algo que pode nos levar a ver quem nos escreveu.

Como “desligar”

Existe um truque que nos permite “desligar” o WhatsApp sem que o celular fique sem internet. Para isso, não será necessário instalar nenhum aplicativo adicional, já que o Android permite realizar esta ação sem dificuldades e apenas com as configurações do sistema operacional. Siga as etapas que explicamos abaixo:

Passo 1: Você deve ir em Configurações no seu celular e escolher Aplicativos .

Passo 2: Vamos ver uma lista com todos os aplicativos instalados em nosso celular, entre os quais temos que buscar o WhatsApp.

Passo 3: Clique em WhatsApp e as opções Desinstalar e Forçar parada aparecerão

Passo 4: Clique em Forçar parada.

Desta forma, o WhatsApp ficará desligado até que você o ative novamente, mas você continuará com a internet no seu celular para usar o restante dos aplicativos.

Falha grave

Uma situação preocupante foi divulgada nesta quinta-feira (10), através do site especializado WaBetaInfo. Trata-se de uma falha grave no aplicativo WhatsApp, que atinge usuários Android e iOS.

O cuidado deve ser tomado pelos usuários, quando receberem uma “mensagem bomba” de algum contato, que possua caracteres estranhos. Essa mensagem pode fazer com que a plataforma interprete os sinais de uma forma equivocada, causando o travamento do aplicativo.

O site especializado afirmou que este travamento pode ser infinito, o que trouxe pânico em usuários, que utilizam a ferramenta para lazer, comunicação, e até mesmo para o trabalho. A fraude atinge usuários do país inteiro, incluindo o Brasil.

A plataforma trabalha para encontrar quem são os causadores do problema, e principalmente, descobrir como resolver. Por enquanto, os usuários devem estar atentos para as possibilidades de fraude no sistema da ferramenta.

