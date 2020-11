Tecnologia O Instagram e o Messenger liberam mensagens que se autodestroem

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Instagram e Messenger ganham mensagens temporárias. (Foto: Divulgação/Messenger)

Depois de iniciarem uma integração, Instagram e Messenger começaram a compartilhar recursos para conversas. O mais novo deles é o Vanish Mode (“modo de desaparecimento”, em tradução livre), que oferece uma área para enviar mensagens que se autodestroem após a tela do chat ser fechada.

O modo com mensagens temporárias poderá ser ativado ao deslizar para cima na tela de uma conversa convencional. Na nova área, os aplicativos seguirão os mesmos recursos, como os de reagir às mensagens com emojis e de enviar GIFs e stickers, por exemplo. Para sair do Vanish Mode, será preciso apenas deslizar novamente para cima na tela da conversa.

Ainda não há informações sobre como o novo recurso afetará a opção de conversa secreta do Messenger – ou se eles estão relacionados. Nos dois casos, o aplicativo permite enviar mensagens que se autodestroem. A diferença é que, em vez de apagar o conteúdo quando a tela do chat é fechada, a conversa secreta permite determinar uma espécie de prazo de validade (de 5 segundos a 1 dia).

Instagram e Messenger prometem segurança

Além de permitir conversas mais privadas, o Vanish Mode pode incentivar alguns usuários a enviarem mensagens para práticas inapropriadas, como bullying. O Messenger e o Instagram afirmam que o recurso deverá evitar situações desse tipo com algumas ferramentas de segurança. Uma delas é a notificação caso a outra pessoa na conversa tenha feito uma captura da tela.

Além disso, o modo temporário só poderá ser usado se a outra estiver conectada à sua conta e se ambos permitem o uso da na nova área. E, assim como no modo padrão, é possível bloquear e denunciar usuários. Segundo o CNET, o Messenger vai considerar as mensagens do novo modo em denúncias feitas até uma hora após elas se apagarem. No Instagram, o prazo será de 14 dias.

O modo de conversas que se autodestroem já foi lançado nos Estados Unidos e em outros países não especificados pelas plataformas. No Messenger, o recurso parece estar sendo oferecido para todos os usuários nesses locais. Já no Instagram, ele está sendo liberado para quem conta com a versão em que o Direct já está integrado ao Messenger.

