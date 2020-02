Esporte O Inter e o Ypiranga empataram em 0 a 0 neste sábado pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Com o empate, o Inter se manteve invicto na competição e chegou aos 10 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter enfrentou, no início da noite deste sábado (1°), no Colosso da Lagoa, o Ypiranga, em partida da 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto terminou empatado em 0 a 0. Repleto de jovens do Celeiro de Ases, o Colorado chega, com o resultado, aos 10 pontos no estadual, seguindo invicto na competição, na liderança do Grupo A e classificado às semifinais do torneio.

A etapa inicial viveu dois momentos distintos. Em seus instantes iniciais, o ritmo intenso ditou regra, com as duas equipes obtendo suas escapadas. Neste cenário, quem se destacou foi o Inter que, mesmo com uma equipe distinta daquela que vinha atuando, repleta de jovens da base e atletas contratados neste início de 2020, incluindo Boschilia, que fez sua estreia, encurralou os mandantes e criou, com Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Nonato, oportunidades extremamente perigosas.

O Ypiranga também assustou, apostando nos pontas Jean Silva e Leilson. Superado o primeiro terço de partida, a velocidade do jogo foi diminuída e, por consequência, a igualdade sem gols, mantida.

De sua parte, o segundo tempo seguiu ritmo parecido ao do encerramento da etapa inicial, muito por conta da atuação da arbitragem, excessivamente criteriosa nas marcações que acabaram amarrando a partida. Às seguidas paralisações somou-se o natural desentrosamento da equipe colorada, que seguiu melhor em campo, mas não o bastante para abrir o placar. Desta forma, encerrada o embate, o placar indicava o mesmo escore do apito inicial.

O Inter volta a campo na próxima terça-feira (4), às 19h15min, quando visita a Universidad de Chile. Marcado para o Estádio Nacional, em Santiago, capital chilena, o confronto abre a segunda fase preliminar da Libertadores da América.

Ficha técnica

Ypiranga: Deivity; Muriel, Saimon, Diogo Silva e Ávila; Schwarzer, Clayton e Zotti (Pedrinho); Jean Silva, Leilson (Tárik) e Neto (Fernandinho). Técnico: Paulo H. Marques.

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Pedro Henrique, Zé Gabriel e Uendel; Johnny, Marcos Guilherme (Netto), Nonato e Boschilia (Guilherme Pato); Sarrafiore (Praxedes) e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

Cartões amarelos: Heitor, Praxedes e Boschilia (I). Saimon (Y).

Arbitragem: Eder Davi Zanella, auxiliado por Michel Stanislau e Claiton Timm. Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian.

Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas viajaram até Montevidéu para enfrentar a Seleção Uruguaia Sub-20 em dois amistosos antes do início oficial da temporada. No primeiro, realizado neste sábado, às 16h, no Estádio José Nasazzi, saíram vitoriosas por 4 a 0. Os gols foram marcados por Byanca Brasil, Fabi Simões (2x) e Ari.

O time escalado por Maurício Salgado foram a campo com: Yasmim (Kemelli); Leidi (Nana), Sorriso (Ari), Bruna Benites (Tai) e Carol (Belinha); Juliana (Luana Spindler), Djeni (Gabi Luizelli), Mariana Pires (Julia) e Shasha (Thessa); Fabi Simões (Malu) e Byanca Brasil (Jhennifer).

O segundo amistoso acontece nesta segunda-feira (3), às 10h, também no Estádio José Nasazzi.

