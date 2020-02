Esporte Capão da Canoa recebe as semifinais da 15ª Copa de Futebol de Areia

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Torneio inclui categorias 40 e 50, com início às 9h, na Arena do Farol. Foto: Tanise Silveira/Imprensa PMCC Torneio inclui categorias 40 e 50, com início às 9h, na Arena do Farol. (Foto: Tanise Silveira/Imprensa PMCC) Foto: Tanise Silveira/Imprensa PMCC

Neste domingo (2) Capão da Canoa sedia as semifinais da 15ª Copa de Futebol de Areia, categorias 40 e 50, com início às 9h, na Arena do Farol.

Para o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, é importante movimentar a economia através do entretenimento, em especial no período do ano que muitas pessoas que estão em férias visitam o município.

“Seguiremos proporcionando esses momentos para os nossos moradores e também para aquelas pessoas que escolheram Capão como seu destino de viagem”, destaca.

O final de semana contou ainda com shows musicais nos distritos, e o evento Super Games Series em Capão da Canoa, evento de crossfit, dando sequência aos eventos da agenda de verão no município.

Para o sábado, foram programados shows com a banda Danadões e Alto Silêncio, em Arroio Teixeira e Os Baladeiros, em Curumim.

