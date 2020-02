Esporte O plantel gremista treinou visando partida contra o Esportivo pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

O jogo desta segunda é válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na manhã deste sábado (1º), no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi encaminhou a equipe para o duelo diante do Esportivo, na segunda-feira (3), às 20h, na Arena, válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

A primeira parte do trabalho foi com os portões fechados à imprensa. Quando o acesso foi liberado, por volta das 10h, os jogadores participavam de trabalho de cruzamentos e conclusões a gol, seguido de um treino de dois toques em campo reduzido.

Kannemann e Patrick não participaram da movimentação. O zagueiro lesionou o dedo do pé esquerdo na partida contra o Zequinha e o meia foi poupado.

O grupo volta a trabalhar na tarde deste domingo (2), a partir das 15h30, no CT Luiz Carvalho.

Efipan

Na última quinta-feira (30), a categoria sub-13 do Grêmio disputou as quartas de final do 40° EFIPAN contra o time do Coritiba. Os gremistas venceram por 4 a 0 e se classificaram para a semifinal da competição.

No primeiro tempo da partida, aos 12 minutos, o lateral-esquerdo Pedro Hian cobrou escanteio e o atacante Gustavo, de cabeça, abriu o placar para o tricolor. Já na segunda etapa do jogo, aos 15, o atacante Juninho, em jogada individual, driblou o marcador e cruzou na área para Gustavo, que estufou a rede novamente.

Aos 20, Gustavo finalizou por cima do goleiro e marcou o terceiro dele na partida. Quase no fim do jogo, aos 23, com cruzamento de Jeferson, Pedro Amorim marcou de cabeça o último gol da partida. Grêmio 4 a 0 Coritiba.

Os gremistas ainda não têm adversário definido e eles aguardam o resultado da partida entre Internacional e Nacional, que acontecerá amanhã, 31. A semifinal está marcada para sábado (1°), às 21h30, no Estádio Farroupilha, em Alegrete.

Escalação do Grêmio: Phablo (João), Rafael, Da Mata (Lucas Berrutti), Luan, Pedro Hian, Juninho (Lucas Gustavo), Bê Miranda, Camilo, Alysson (Jeferson), Gustavão e Luiz (Pedro Amorim).

Futebol feminino

O Grêmio comunicou nessa semana que Álvaro Prange, ex-diretor executivo do Pelotas, é novo integrante do departamento e atuará como coordenador geral da modalidade no Clube.

Mestre em Direção e Gestão Esportiva pela Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, na Espanha, Álvaro atuou no Esporte Clube Pelotas de 2016 até a última semana. No clube do Interior, implementou processos em diferentes áreas, como no Departamento de Futebol, buscando novas fontes de receitas para o Clube, até a implementação de um novo sistema de sócios. Durante o período, fez parte do processo que levou o Pelotas ao título da Divisão de Acesso do Gauchão e, consequentemente, à elite do futebol gaúcho, além da Copa FGF e a Recopa deste ano.

No Grêmio, vai atuar no Departamento de Futebol Feminino coordenando o planejamento, traçando estratégias e atendendo as demandas administrativas, subordinado ao diretor de futebol, Júlio Tittow, o Yura.

“Minha expectativa de poder trabalhar em um clube gigante no futebol brasileiro, dentro de uma área que só vai crescer, é a melhor possível. E o Grêmio, como Clube de Todos, não poderia ficar atrás e quer reforçar cada vez mais o futebol feminino, buscando seu espaço dentro do cenário nacional na modalidade, mas também dentro da sociedade, valorizando as mulheres e todas as pessoas em prol do Clube, tornando ele cada vez maior”, disse.

