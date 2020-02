Futebol Inter enfrenta o Ypiranga neste sábado, em Erechim, pela quarta rodada do Gauchão; acompanhe

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Equipes entram em campo pelos 100% de aproveitamento e liderança do grupo. Foto: Reprodução Equipes entram em campo pelos 100% de aproveitamento e liderança do grupo. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

Em duelo válido pela quarta rodada do Gauchão, o Inter enfrenta o Ypiranga de Erechim, no Colosso da Lagoa, na noite deste sábado (1º).

O Estádio Colosso da Lagoa figura entre os maiores do Rio Grande do Sul e ofereceu inúmeras alegrias ao Colorado nas últimas temporadas. Até por isso, desponta como palco ideal para a disputa da última partida do Alvirrubro antes da estreia na Libertadores de 2020.

Depois de vencer o São Luiz, em Ijuí, o desafio da vez é diante do Ypiranga. As duas equipes têm 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos e dividem a liderança do grupo A do Gauchão – ambas com 9 pontos, mas com vantagem colorada no saldo de gols.

Uma vitória colocará o Inter na semifinal do primeiro turno, com uma rodada de antecedência.

Ficha Técnica

Ypiranga: Deivity; Muriel, Saimon, Diogo Silva e Schwarzer; Ávila, Jean Silva, Cleiton e Zotti; Leilson e Neto Pessoa. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Inter: Lomba; Heitor, P. Henrique, Tiago Barbosa e Uendel; Johnny, Nonato, Marcos Guilherme, Boschilia e Sarrafiore; T. Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem – A partida terá Eder Zanella no comando do apito, auxiliado por Michael Stanislau e Claiton Timm, enquanto Jonathan Giovanella como quarto árbitro.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

