Polícia Motorista alcoolizado e sem habilitação causa acidente grave na BR 116, em Guaíba

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Uma pessoa morreu e outra sofreu lesões graves em consequência do acidente. Foto: PRF/Divulgação Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em consequência do acidente. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde deste sábado (01), na BR 116, em Guaíba, a Polícia Rodoviária Federal prendeu o condutor de um Corsa que não possuía carteira de habilitação e dirigia embriagado. Ele colidiu o veículo com uma motocicleta que vinha no sentido contrário. O condutor da moto ficou gravemente ferido e a passageira faleceu no Hospital Regional de Guaíba.

Os policiais rodoviários que se deslocaram para atender o acidente, ocorrido no quilômetro 310 da BR 116, encontraram uma motocicleta com placas de Rio Grande e duas pessoas, gravemente machucadas, caídas no mato. Mesmo recebendo socorro médico rapidamente, a passageira da moto, uma mulher de 38 anos, não resistiu aos ferimentos. O condutor, ainda não identificado, está internado e corre risco de morte.

Na rodovia, o outro envolvido era um Corsa com placas de Guaíba, conduzido por um homem com visíveis sinais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste com o bafômetro, que apontou 1,28 mg/L de álcool no ar expelido. De acordo com a PRF, este índice representa altíssima concentração de álcool no organismo, considerando que 0,04 mg já determina embriaguez e passível de autuação.

Segundo os vestígios no local do acidente, o Corsa estava na contramão de direção quando colidiu com a motocicleta.

O condutor do Corsa, de 29 anos, foi preso e conduzido à delegacia de polícia para lavratura do flagrante. Além disso, foi autuado por embriaguez ao volante.

Segundo a PRF, os veículos foram recolhidos para o depósito.

