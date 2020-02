Magazine Regina Duarte recua e retira colagem após ser criticada por artistas por associá-los a Bolsonaro

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Atriz Regina Duarte. Foto: Reprodução Atriz Regina Duarte. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Regina Duarte decidiu retirar na tarde deste sábado (1°) uma segunda colagem com o retrato de artistas que estariam apoiando sua gestão na secretaria da Cultura do governo federal. A decisão foi tomada depois de a atriz ser acusada por parte da classe artística de associá-los como apoiadores de Bolsonaro.

“Vou tirar o post com artistas porque agora é Maitê pedindo para sair. Meu desejo de pacificar, de Unificar a classe artística já mostra que a resistência ideológica vai bater forte e tentar impedir que a polarização reinante possa ser vencida. Vou, no entanto, lutando para que a Cutlura do nosso do país possa estar acima de ideologias e partidos”, publicou a atriz, em seu perfil no Instagram.

Carolina Ferraz foi uma das primeiras atrizes a se manifestar publicamente que estava descontente por ter sua imagem associada a Jair Bolsonaro. Na sexta (31), a atriz deu uma bronca em Regina Duarte por uso político de sua imagem, e pediu que a imagem dela foi retirada de uma colagem com o retrato de artistas que estariam apoiando seu ingresso no governo.

“Regina não imaginei que você fosse colocar minha foto ou a foto de qualquer um, né, colega nosso, sem até comentar ou pedir autorização da gente, né. Realmente, torço para que você consiga exercer e fazer a diferença em um governo que desprestigia tanto a classe artística, que persegue tanto a classe artística”, disse Ferraz, em áudio divulgado via WhatsApp.

