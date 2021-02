Esporte O Inter enfrenta o Sport buscando ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro; Acompanhe

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão. (Foto: Reprodução/ Twitter Oficial do Internacional)

O Internacional recebe na noite desta quarta-feira (10), no Beira-Rio, o Sport com o objetivo de ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 66 pontos, na ponta da tabela e há 12 jogos sem perder, o colorado pode chegar aos 69 pontos, restando apenas quatro rodadas para o fim da competição.

O Sport apesar da vitória fora de casa sobre o Botafogo na última rodada, chega ao confronto com o Inter a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Em 14º lugar na tabela com apenas 38 pontos, caso derrote o Inter, a equipe de Jair Ventura poderá ganhar fôlego para se afastar da zona de rebaixamento. Confira a escalação:

Internacional: Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta, Uendel, Rodrigo Dourado (C ), Edenilson, Patrick, Praxedes, Caio Vidal e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Sport: Luan Polli, Patric ( C), Iago Maidana, Adryelson, Rafael Thyere, Júnior Tavares, Betinho, Marcão, Marquinhos, Thiago Neves e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte