Esporte O Inter trabalhou forte mirando semifinal do segundo turno do Gauchão

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

O treinamento da manhã de sexta foi intenso no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A semifinal do segundo turno do Gauchão se aproxima e o Colorado trabalha forte mirando o duelo com o Esportivo. O duelo está marcado para domingo (2), às 16h. Na manhã desta sexta-feira (31), a prefeitura de Porto Alegre liberou o Estádio Beira-Rio para o confronto. Será a primeira partida no Gigante desde a retomada do futebol.

O treinamento desta manhã foi intenso no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet comandou diversas atividades técnicas, trabalhando posse de bola, movimentação e transição da equipe. Para encerrar a preparação, o comandante terá mais um treino, na tarde deste sábado (1º).

Após o trabalho, o zagueiro Victor Cuesta concedeu entrevista coletiva online na sala de imprensa do CT. O argentino falou sobre a volta dos jogos à casa colorada. “Muito importante. Queríamos muito jogar. Já treinamos no Beira-Rio, o campo está muito bom. Agora é colocar em prática tudo o que treinamos até agora”, afirmou.

O zagueiro também falou sobre sua relação com Bruno Fuchs, sua dupla de zaga. Apesar de só terem jogado juntos uma vez depois da volta do futebol, antes da pandemia, Fuchs era a principal escolha para ficar ao lado do argentino na defesa: “Tenho feito grandes jogos com o Bruno. Em seis jogos da Libertadores não tomamos gol. Acho que estamos nos conhecendo e se entrosando muito bem. Esperamos continuar dessa forma, pois é muito importante para a nossa equipe não tomar gol”.

