Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Elenco trabalhou durante a tarde no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O grupo de atletas do Tricolor voltou aos trabalhos na tarde desta sexta-feira (31), no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho. O foco agora é a semifinal no segundo turno do Campeonato Gaúcho, diante do Novo Hamburgo, na Arena. A partida está confirmada para este domingo (2), às 19h.

A sessão de treinamento foi direcionada para os ajustes da equipe na parte técnica e tática. Os jogadores executaram a atividade em espaço de campo reduzido, sob comando do técnico Renato Portaluppi.

Antes do treino, todos os profissionais foram submetidos ao teste para identificação da Covid-19. Os resultados devem sair neste sábado (1º), quando a equipe volta, pela manhã, aos treinos, iniciando a concentração logo após a atividade.

Reforços

Em entrevista coletiva nesta semana, o vice-presidente de futebol do Tricolor, Paulo Luz, falou sobre as negociações envolvendo a saída e a busca de novos jogadores e sobre o centroavante André.

“O assunto André vem sendo tratado de forma muito assertiva pelo nosso diretor executivo Klaus Câmara e o staff do atleta. O objetivo do Grêmio é encontrar uma solução, uma negociação em que possa atender os interesses do clube e do atleta.”

“Nós temos consciência, pela demanda e calendário de jogos, que principalmente a lateral-esquerda, com a saída do Caio Henrique, e apesar da qualificação dos atletas que compõem essa posição, que é o Cortez e o Guedes, que vem apresentando um bom desempenho, precisamos de uma reposição, o mesmo ocorre com centroavantes”, destacou Paulo Luz.

