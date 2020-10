Esporte O Inter venceu o Sport por 5 a 3 e encostou na liderança do Brasileirão

O Inter ocupa a 2ª colocação na tabela, com 31 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Na Ilha do Retiro, em Recife (PE), o Inter enfrentou o Sport em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 5 a 3. Patrick, duas vezes, Abel Hernández, Rodrigo Modelo e Yuri Alberto marcaram os gols colorados. Com a vitória, o time gaúcho chegou aos 31 pontos e encostou no líder, Atlético-MG.

Primeiro tempo

Nos primeiros movimentos do jogo, as duas equipes apostavam na troca de passes, tentando infiltrar na área adversária. Aos 6 minutos, o Sport teve sua primeira chance. Thiago Neves cobrou falta na área mas Lomba saiu do gol para fazer a defesa.

O Inter trocava muitos passes, mas não conseguia furar o bloqueio do Sport. Aos 7 minutos, Rodinei avançou pela direita e cruzou, mas Maidana tirou, acabando com a chance colorada.

Depois da primeira tentativa, o Inter pressionou o ataque, apostando na intensidade da equipe, foram três lances em sequência. Aos 14′, Edenilson acionou Abel Hernández, mas o passe saiu longo. Luan Polli saiu do gol e ficou com a bola. Aos 18′, Marcos Guilherme tocou para Rodinei, que cruzou para ninguém. Patric afastou o perigo chutando a bola para escanteio. Leandro Fernández fez a cobrança, mas exagerou na força e mandou direto para fora.

A defesa do Sport tentava se manter em posição, e fez uma boa transição quando, aos 21′, Lucas Mugni recebeu na área, dominou e chutou. A bola saiu fraca e Marcelo Lomba segurou sem dificuldade.

A equipe colorada usava muito a amplitude, com jogadores bem abertos para encontrar espaços. E com facilidade, aos 33 minutos, encontrou a bola perfeita para abrir o placar na Ilha do Retiro. Abel Hernández tocou para Patrick, que entortou Maidana duas vezes, antes de estufar as redes de Luan Polli.

Pouco tempo depois, o Inter modificou ampliou o placar. Rodinei cruzou da direita para Abel Hernández, que desviou no Adryelson anotando o segundo gol da noite.

O Sport rapidamente respondeu, descontando para o time pernambucano. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Moledo e Victor Cuesta se atrapalharam, o argentino caiu e Marquinho aproveitou para descontar, de cabeça.

Segundo tempo

No início da etapa complementar, o Colorado não deixou o mandante respirar, e logo anotou o seu terceiro gol! Leandro Fernández cobrou falta na cabeça do Rodrigo Moledo, que mandou para o fundo das redes.

O Sport não se intimidou e em uma jogada rápida foi ao ataque. Leandro Barcia recebeu dentro da área e, mesmo vigiado por Cuesta, não perdoou, fazendo o segundo do Leão.

Com a entrada do artilheiro Thiago Galhardo no lugar de Abel Hernández e de Yuri Alberto no lugar de Leandro Fernández, o time gaúcho ficou mais agressivo, apostando no contra-ataque.

Aos 27′, o Inter marcou pela 4ª vez, mas o juiz assinalou impedimento. Não satisfeito, o Colorado foi para cima novamente, e marcou o 4° gol. Edenilson cobrou escanteio, Galhardo desviou e deixou para Patrick anotar o segundo dele na partida.

Yuri Alberto marcou o 5°, fechando a goleada. Edenilson arrancou pela direita e cruzou para o garoto, que deslocou de Luan Polli e fez o quinto.

Para descontar, o Sport fez o 3° gol nos minutos finais, após cobrança de escanteio, Adryelson ganhou de Galhardo por cima e Mikael, quase dentro do gol, mandou para o fundo das redes.

O próximo desafio Colorado no campeonato é contra o Vasco, às 18h15 de domingo (18), no Beira-Rio.

Ficha técnica

Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Marcão, Ricardinho (Júnior Tavares), Mugni (Ronaldo Henrique) e Thiago Neves (Jonathan Gomez); Marquinhos (Mikael) e Hernani (Barcia). Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso (Rodrigo Dourado), Edenilson, Marcos Guilherme e Patrick (Zé Gabriel); Fernández (Yuri Alberto) e Hernández (Thiago Galhardo). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Wagner Magalhães, auxiliado por Rodrigo Henrique Correa e Carlos Henrique de Lima Filho. Rodrigo Nunes de Sá atuou como VAR (árbitro de vídeo).

