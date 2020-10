Inter Em um jogo de 8 gols, Inter vence o Sport por 5 a 3 fora de casa

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com Thiago Galhardo no banco, o Inter foi com nova escalação para enfrentar o Sport, na noite dessa quarta-feira (14).

Mas foi tentando se conhecer que as duas equipes iniciaram a partida, os dois apostavam na troca de passes, tentando infiltrar na área adversária. Aos 6 minutos, o Sport teve sua primeira chance na Ilha do Retiro ,Thiago Neves cobrou falta na área mas Lomba saiu do gol e ficou com a bola.

O Inter tentava rodar a bola, ela passava de pé em pé, mas o time não conseguia furar o bloqueio do Sport. Aos 7 minutos, Rodinei avançava pela direita e cruzou, mas Maidana tirou, acabando com a chance colorada.

E depois da primeira tentativa, o Inter pressionou o ataque, apostando na intesidade da equipe, foram 3 lances em sequência. Aos 14, Edenilson acionou Abel Hernández, mas o passe saiu longo. Luan Polli saiu do gol e ficou com a bola. Marcos Guilherme tocou para Rodinei, aos 18 minutos, que cruzou. Não havia ninguém do Inter, mas Patric cedeu escanteio. E também aos 18 minutos, Leandro Fernández cobrou escanteio, mas exagerou na força e mandou direto para fora.

A defesa do Sport tentava se manter em posição, e fez uma boa transição quando aos 21 Lucas Mugni recebeu na área, dominou e chutou. A bola saiu fraca e Marcelo Lomba segurou sem dificuldade.

A equipe colorada usava muito a amplitude, com jogadores bem abertos para encontrar espaços. E com facilidade, aos 33 minutos encontrou a bola perfeita para abrir o placar na Ilha do Retiro, Abel Hernández tocou para Patrick, que entortou Iago Maidana duas vezes, antes de estufar as redes de Luan Polli.

E nem deu tempo do jogo se projetar um pouco mais, porque o Inter modificou o placar novamente Rodinei cruzou da direita para Abel Hernández, que desviou no Adryelson e ampliou para o Inter.

Mas o Sport rapidamente respondeu, abrindo o marcador para o time nordestino, após cobrança de escanteio, Rodrigo Moledo e Victor Cuesta se atrapalharam, o argentino caiu e Marquinho aproveitou para descontar de cabeça.

O primeiro tempo se encerrou e marcava 2 a 1 no placar.

E ao inicio do segundo tempo, o colorado não deixou o mandante respirar, Rodrigo Moledo marcou! Leandro Fernández cobrou falta na cabeça do zagueiro, que mandou para o fundo das redes de Luan Polli.

Mas o Sport foi rápido novamente, e 2 minutos depois, aos 10, O Leão foi ao ataque! Leandro Barcia recebeu dentro da área e, mesmo vigiado por Cuesta, não perdoou, fazendo mais uma para equipe do Sport.

E com a entrada de Thiago Galhardo no lugar de Abel Hernández e de Yuri Alberto no lugar de Leandro Fernández, o time ficou mais agressivo, apostando no contra ataque. Mas aos 20, chuveiro na área do Inter! Marquinhos cruzou, Leandro Barcia desviou. Lomba segurou.

Aos 27, o Inter marcou mas o juiz marcou o impedimento. Não satisfeito, foi para cima novamente, e marcou o 4° gol colorado! Edenilson cobrou escanteio, Thiago Galhardo desviou e deixou para Patrick abrir ainda mais o placar.

E sem nem tempo de respirar, o Yuri Alberto fez o 5° da noite colorada, aumentando a goleada. Edenilson arrancou pela direita e cruzou para o garoto, que deslocou de Luan Polli e fez o quinto.

Para descontar, o Sport fez o 3° gol nos minutos finais, após cobrança de escanteio, Adryelson ganhou de Galhardo por cima e Mikael, quase dentro do gol, mandou para o fundo das redes.

O jogo se encerrou e o Inter garantiu os 3 pontos e se mantém na vice-liderança.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter